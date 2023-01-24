Хачанов о том, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать: «Я ничего об этом не слышал»
Карен Хачанов прокомментировал то, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать за надписи «Арцах, держись».
– Я ничего об этом не слышал.
– Вам не говорили больше не писать такое на камере?
– Пока что нет, – сказал Хачанов.
Также россиянин рассказал о поездке в Армению в 2021 году.
– Вы говорили про свои армянские корни. И в 2021-м ездили в Армению, верно? Расскажите, каково было оказаться в месте, откуда ваша семья.
– Я много раз был в Армении, у меня там родственники. Просто с юниорских лет не ездил из-за напряженного графика. Не мог найти время. Но в 2021-м мы решили изменить планы на отпуск – вместе с женой и сыном.
Поехали на 10 или 12 дней, побывали не только в Еревана, а объехали вообще всю страну, посмотрели достопримечательности, посетили разные монастыри. Я более глубоко узнал страну.
А в конец мы еще провели мастер-класс. Я был очень удивлен тому, сколько детей пришло, потому что все получилось спонтанно. Он прошел в тот же день, когда о нем объявили, и люди съехались со всей страны. Было где-то 300-400 детей. Я был поражен, как сильно они хотели меня видеть. Было очень приятно.
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И с его утверждением я полностью согласен. Только замечу, что любая земля (а не только армянская) не терпит захватчиков.
Ну, и как я должен на это отреагировать? И откуда вообще такая убеждённость, что я кому-то что-то должен? У меня нет ни возможности, ни желания реагировать на каждое(!) слово в интернете.
Лучше скорее освободите Арцах от блoкады и Нахичеван от азербайджанской oккупации.
Но однажды вы все туда пoйдёте, поверь мне)
"...Большинство участников заседания СБ ООН поддержали требования о деблокации Лачинского коридора. США и Франция призвали к немедленному и безоговорочному снятию блокады. Россия выразила надежду, что движение транспортных средств по Лачинскому коридору будет полностью восстановлено в ближайшем будущем."
Карен всего лишь поддержал мнение мирового сообщества и СБ ООН.
Я понимаю, что ты, как и многие твои соотечественники, не можете жить без конфликтов и раздутых фантазий, но есть фантазии, а есть объективная реальность) Которая совершенно не в вашу пользу))
А оружие провозят и устанавливают мины тоже псе подряд, включая детей и младенцев?
Это чисто гуманитарная проблема.
Ну последние 200 лет мы были под оккупацией. А сейчас частично.
Когда освободите наш Арцах и Нахичеван?
В последний хочется вернуться. Жаль, конечно, что вы уничтожили армянское кладбище в Джульфе и сотни других памятников, церквей. Но ничего, за это ответите перед Всевышним!