Хачанов о том, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать: «Я ничего об этом не слышал»

Теги ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что Федерация тенниса Азербайджана требует его наказать за надписи «Арцах, держись».

– Я ничего об этом не слышал.

– Вам не говорили больше не писать такое на камере?

– Пока что нет, – сказал Хачанов.

Также россиянин рассказал о поездке в Армению в 2021 году.

– Вы говорили про свои армянские корни. И в 2021-м ездили в Армению, верно? Расскажите, каково было оказаться в месте, откуда ваша семья.

– Я много раз был в Армении, у меня там родственники. Просто с юниорских лет не ездил из-за напряженного графика. Не мог найти время. Но в 2021-м мы решили изменить планы на отпуск – вместе с женой и сыном.

Поехали на 10 или 12 дней, побывали не только в Еревана, а объехали вообще всю страну, посмотрели достопримечательности, посетили разные монастыри. Я более глубоко узнал страну.

А в конец мы еще провели мастер-класс. Я был очень удивлен тому, сколько детей пришло, потому что все получилось спонтанно. Он прошел в тот же день, когда о нем объявили, и люди съехались со всей страны. Было где-то 300-400 детей. Я был поражен, как сильно они хотели меня видеть. Было очень приятно.

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69 комментариев

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Man_ouk
Ответ Фарид Алекперов
это говорит представитель нации известной кровавыми дашнаками и 10-ком организаций, устраивающих террор акты по всему миру, в том числе и в поездах Москва - Баку и в метро Москвы
Еще у вас там в скрипте что-то про Пушкина, про кухню, про античный азеростан, недорабатываешь дружок)
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Man_ouk
Ответ TennisForever
Конечно,правда задевает,понимаю,запад Вам поможет вернуть ,вступайте в НАТО .
Чувствую отчетливый аромат гари 😅
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S.Graf
Ответ Фарид Алекперов
Где здесь переход на личности? Я вот не понимаю, почему вы не замечаете, как гражданин выше на пост про пропавших 4 тыс азербайджанцев, среди которых были и женщины и дети, ответил: "Армянская земля не терпит заxватчиков." Или судьба женщин и детей одной национальности для вас в приоритете, а другой национальности - нет?
Нет, не в приоритете. Все люди равны, вне зависимости от их национальности. Зачем выдумывать за меня всякую чушь?
И с его утверждением я полностью согласен. Только замечу, что любая земля (а не только армянская) не терпит захватчиков.
Ну, и как я должен на это отреагировать? И откуда вообще такая убеждённость, что я кому-то что-то должен? У меня нет ни возможности, ни желания реагировать на каждое(!) слово в интернете.
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Фарид Алекперов
Ответ S.Graf
оу, пошёл переход на личности. что же, пусть будет отмазка, если (если!) кому-то от этого легче.
Где здесь переход на личности? Я вот не понимаю, почему вы не замечаете, как гражданин выше на пост про пропавших 4 тыс азербайджанцев, среди которых были и женщины и дети, ответил: "Армянская земля не терпит заxватчиков." Или судьба женщин и детей одной национальности для вас в приоритете, а другой национальности - нет?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ AlainProst
Умеете думать? Значит не всё так плохо) Жду.
Жди, жди, что тебе еще остается))
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AlainProst
Ответ Ночной кошмар Логинова
Ты повторяешься в своих мольбах) Мы подумаем))
Умеете думать? Значит не всё так плохо) Жду.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ AlainProst
Я разберусь, не переживай)) Лучше скорее освободите Арцах от блoкады и Нахичеван от азербайджанской oккупации.
Ты повторяешься в своих мольбах) Мы подумаем))
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S.Graf
Ответ Фарид Алекперов
а вы реагируете, только когда лично к вам обращаются? Плохая отмазка )
оу, пошёл переход на личности. что же, пусть будет отмазка, если (если!) кому-то от этого легче.
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AlainProst
Ответ Ночной кошмар Логинова
Живи настоящим))
Я разберусь, не переживай))

Лучше скорее освободите Арцах от блoкады и Нахичеван от азербайджанской oккупации.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ AlainProst
Не должен. Это рекомендация. Чтобы потом не удивлялся, когда соберётесь обратно в Алтай)
Живи настоящим))
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Фарид Алекперов
Ответ S.Graf
Ну, это же не Ален Прост лично мне про какие-то ролики с ютьюба рассказывает, где кто-то и что-то сказал-пожелал.
а вы реагируете, только когда лично к вам обращаются? Плохая отмазка )
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S.Graf
Ответ Фарид Алекперов
А что там происходит с женщинами и детьми? Голодают, умирают от холода? ) п.с. переадресуйте этот вопрос гражданину выше -AlainProst
Ну, это же не Ален Прост лично мне про какие-то ролики с ютьюба рассказывает, где кто-то и что-то сказал-пожелал.
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AlainProst
Ответ Ночной кошмар Логинова
А почему я должен тебе верить?) Чем ты знаменит?)) И о чем ты вообще?))
Не должен. Это рекомендация. Чтобы потом не удивлялся, когда соберётесь обратно в Алтай)
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Ночной кошмар Логинова
Ответ AlainProst
За мало "буков" тут банят. Но однажды вы все туда пoйдёте, поверь мне)
А почему я должен тебе верить?) Чем ты знаменит?)) И о чем ты вообще?))
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AlainProst
Ответ Фарид Алекперов
в первую карабахскую на оккупированной территории Карабаха пропало около 4 тысяч азербайджанцев, включая женщин и детей. Кто-нибудь из вас озаботился их судьбой? Кто знает, где мы ещё найдём массовые захоронения.
Армянская земля не терпит заxватчиков.
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Фарид Алекперов
Ответ S.Graf
Какое отношение к этому имеют женщины и дети?
А что там происходит с женщинами и детьми? Голодают, умирают от холода? ) п.с. переадресуйте этот вопрос гражданину выше -AlainProst
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AlainProst
Ответ Ночной кошмар Логинова
Очень много буков и манипулятивных обвинений, Аланчик, все как всегда у тебя)) Я понимаю, что ты, как и многие твои соотечественники, не можете жить без конфликтов и раздутых фантазий, но есть фантазии, а есть объективная реальность) Которая совершенно не в вашу пользу))
За мало "буков" тут банят.
Но однажды вы все туда пoйдёте, поверь мне)
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gnom_au
Новость от 12 декабря 2022 года
"...Большинство участников заседания СБ ООН поддержали требования о деблокации Лачинского коридора. США и Франция призвали к немедленному и безоговорочному снятию блокады. Россия выразила надежду, что движение транспортных средств по Лачинскому коридору будет полностью восстановлено в ближайшем будущем."
Карен всего лишь поддержал мнение мирового сообщества и СБ ООН.
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S.Graf
Ответ Фарид Алекперов
в первую карабахскую на оккупированной территории Карабаха пропало около 4 тысяч азербайджанцев, включая женщин и детей. Кто-нибудь из вас озаботился их судьбой? Кто знает, где мы ещё найдём массовые захоронения.
Какое отношение к этому имеют женщины и дети?
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Фарид Алекперов
Ответ S.Graf
За нежелание сотрудничать надо наказывать, серьёзно? А оружие провозят и устанавливают мины тоже псе подряд, включая детей и младенцев?
в первую карабахскую на оккупированной территории Карабаха пропало около 4 тысяч азербайджанцев, включая женщин и детей. Кто-нибудь из вас озаботился их судьбой? Кто знает, где мы ещё найдём массовые захоронения.
0
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Ночной кошмар Логинова
Ответ AlainProst
О, старый "друг") давно не виделись) Ну последние 200 лет мы были под оккупацией. А сейчас частично. Когда освободите наш Арцах и Нахичеван? В последний хочется вернуться. Жаль, конечно, что вы уничтожили армянское кладбище в Джульфе и сотни других памятников, церквей. Но ничего, за это ответите перед Всевышним!
Очень много буков и манипулятивных обвинений, Аланчик, все как всегда у тебя))
Я понимаю, что ты, как и многие твои соотечественники, не можете жить без конфликтов и раздутых фантазий, но есть фантазии, а есть объективная реальность) Которая совершенно не в вашу пользу))
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S.Graf
Ответ Фарид Алекперов
Их не за слова наказывают, а за реальные действия: за провоз оружия, установление свежих мин, на которых подрываются азербайджанцы, за нежелание сотрудничать.
За нежелание сотрудничать надо наказывать, серьёзно?
А оружие провозят и устанавливают мины тоже псе подряд, включая детей и младенцев?
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gnom_au
Ответ encaro_one
Накажут небольшим штрафом за политический жест. Может себе позволить заплатить.
Кто накажет и где здесь политический жест?
Это чисто гуманитарная проблема.
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gnom_au
Судя по обращению федерации тенниса Базарбаджана к Тарпищеву, а не к турниру в Австралии, там с ними разговаривать вообще ни кто не стал. Особенно беря во внимание австралийскую диаспору армян и греков, тюркам там ловить не чего.
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AlainProst
Ответ Ночной кошмар Логинова
Аланчик, чего вы добились с таким подходом за последние 200 лет?))
О, старый "друг") давно не виделись)

Ну последние 200 лет мы были под оккупацией. А сейчас частично.

Когда освободите наш Арцах и Нахичеван?
В последний хочется вернуться. Жаль, конечно, что вы уничтожили армянское кладбище в Джульфе и сотни других памятников, церквей. Но ничего, за это ответите перед Всевышним!
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