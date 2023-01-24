Федерация тенниса Азербайджана требует наказать Хачанова за надписи «Арцах, держись»

Теги Шамиль Тарпищев Australian Open ITF Карен Хачанов Политика Теннис

Федерация тенниса Азербайджана направила протест в Международную теннисную федерацию (ITF) из-за надписей, которые Карен Хачанов оставлял на камере после матчей Australian Open. Россиянин писал «Арцах, держись».

Арцах – непризнанная республика, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана, на территории которого находится. Население составляют преимущественно армяне.

После первого случая организация выпустила пресс-релиз, в котором сообщила:

«Мы считаем такие провокации недопустимыми. В письме мы предоставили факты и юридические документы, касающиеся этой провокации против нашей страны. Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и для предотвращения подобных ситуаций потребовала наказать теннисиста и принять строгие меры, чтобы такие инциденты не повторялись».

После второго случая ФТА сообщила, что ее глава поговорил с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым:

«Октай Асадов сказал своему российскому коллеге, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время».

Кроме того, федерация осудила организаторов Australian Open за то, что на турнир пустили людей с флагами Нагорного Карабаха, который они назвали «сепаратистским режимом».

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76 комментариев

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(Алекс Кросс
что за клоуны... ) ) наказать за что ...??... за Абсолютно Мирную Цитату ??? !!! вечные истериканы.... ) спрячьтесь лучше... вас Осудил весь Мир!!
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Александр Максимов
Ответ Ruslan Eldaroglu
Бетонная карта на колизее отлита в 2006-ом году , и не имеет никакого оригиннала.. ! Книги наших авторов можно купить без проблем в интрнете ! Для этого много ума не надо! А я в свою очередь заплачу 10.000 долларов за любое сведение о такой стране как армения или о ее правителе армянина по ннации , на кавказе до 20-го века...
Или будешь писать - типа, это не та Армения?
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Александр Максимов
Ответ Ruslan Eldaroglu
Бетонная карта на колизее отлита в 2006-ом году , и не имеет никакого оригиннала.. ! Книги наших авторов можно купить без проблем в интрнете ! Для этого много ума не надо! А я в свою очередь заплачу 10.000 долларов за любое сведение о такой стране как армения или о ее правителе армянина по ннации , на кавказе до 20-го века...
Где мои 10000 долларов?
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Александр Максимов
Ответ Ruslan Eldaroglu
Бетонная карта на колизее отлита в 2006-ом году , и не имеет никакого оригиннала.. ! Книги наших авторов можно купить без проблем в интрнете ! Для этого много ума не надо! А я в свою очередь заплачу 10.000 долларов за любое сведение о такой стране как армения или о ее правителе армянина по ннации , на кавказе до 20-го века...
Да ты что? Какая первая страна приняла христианство в МИРЕ?!!Армения в 301 году от Рождества Христова при правителе Тиридате 3 Великом.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Nicky Finnicky
неостриженный бее-бее, не блей много пока по шапке не получил. "маленькая база России" может быстро вырасти в офигительно большую если тихо на жопе не сядете. будете с Россией много нагличать, мы вам демографию быстренько пострижем и способы для этого существуют разные, вы не переживайте. уже давно пора напомнить вам кто есть кто. даже не вам, а туркам, а вы потом сами на место сядете. вы всего лишь куклы, не забывайте этого.
Ты такой страстный и устрашающий)) Прекрасно выглядит, когда армянин от имени России пытается говорить. Столько пафоса))
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Aydin Guliyev
Ответ S.Graf
пфф! Ну, и где здесь провокация?! Карен поддерживает людей, простых людей, которые оказались в очень трудной ситуации. А Шамиль не лез бы не в свои дела. Ответил бы, что он татарин, а не армянин, и вопрос был бы закрыт.
Сперва изучите ситуацию в Карабахе потом пишите. Узнайте что требуют экологи. Зачем закрыт Лачинский коридор и кем закрыт. Могу обяснить
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goldwill
Ответ Direct free kick
Хачанов не виноват, что зеля не Сальвадор Альенде
За кого будешь болеть за Хача или Джока?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Direct free kick
Проще исключить федерацию базербойджана из АТР
И заменить барменами из бармении?))
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Nicky Finnicky
Ответ Фарид Алекперов
в регионе проживает 10 миллионов в Азербайджане, 20-30+ млн азербайджанцев в Иране, да ещё и Турция. Россия со своей маленькой базой и 2-3 млн армян смогут выстоять здесь?) Судьба этой территории решена демографическими процессами, никакие России ничего тут не изменят)
неостриженный бее-бее, не блей много пока по шапке не получил. "маленькая база России" может быстро вырасти в офигительно большую если тихо на жопе не сядете. будете с Россией много нагличать, мы вам демографию быстренько пострижем и способы для этого существуют разные, вы не переживайте. уже давно пора напомнить вам кто есть кто. даже не вам, а туркам, а вы потом сами на место сядете. вы всего лишь куклы, не забывайте этого.
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hrachoff
Ответ Ruslan Eldaroglu
Бетонная карта на колизее отлита в 2006-ом году , и не имеет никакого оригиннала.. ! Книги наших авторов можно купить без проблем в интрнете ! Для этого много ума не надо! А я в свою очередь заплачу 10.000 долларов за любое сведение о такой стране как армения или о ее правителе армянина по ннации , на кавказе до 20-го века...
да, правильно)) вы еще в древнем Риме были, ладно проверь карту во Флоренции в Палацио Векио))

Данте про вас тоже написал) правильно
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Фарид Алекперов
Ответ king of kilikia
Artcax strong, Арцах держись, 120.000 армян Арцаза уже 44 день в блокаде, голодом и холодом, без еды и лекарств Алиев заставляют их сдаться и оставить Родину
"в блокаде, голодом и холодом, без еды и лекарств", но это не мешает им селфить в инсте свои походы в рестораны -кафешки)
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Фарид Алекперов
Ответ Nicky Finnicky
А корни откуда? Всё потому что в свое время по шапке не дали. Когда Эрдоган сбил истребитель ВС России, ВВП надо было не помидоры турецкие банить (временно), а снести им авиабазу. Ничего НАТО бы не сделало, гореть в ядерном огне ради турок англосаксы бы не стали, своя шкура ближе. Помидоры забанили, Эрдоган посмеялся и сказал Алиеву: "Этот ничего делать не будет, забирай Карабах". Россия за века положила немало солдат, чтобы Турции было как можно меньше на Кавказе, это нельзя просто забыть. Переполошились, "НАТО на Украине", но и Турции надо своевременно припоминать, тогда и её марионетки будут сидеть на жопе тихо.
в регионе проживает 10 миллионов в Азербайджане, 20-30+ млн азербайджанцев в Иране, да ещё и Турция. Россия со своей маленькой базой и 2-3 млн армян смогут выстоять здесь?) Судьба этой территории решена демографическими процессами, никакие России ничего тут не изменят)
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Фарид Алекперов
Ответ Kapitan Klos
Наверное, скоро появятся у Азербайджана свои теннисисты, да. Ведь это очень молодая, можно сказать, юная страна, моложе, например "Кока-Колы" и даже футбольного клуба «Коломна» из города Коломна Московской области, который был образован в 1906 г. на машиностроительном заводе братьев Струве (нынешний Коломзавод), да.
страна Азербайджан под греческим названием Атропатена известна ещё с 4 века до н.э. Это в качестве ликбеза)
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mr kovalsky
Ответ Direct free kick
Проще исключить федерацию базербойджана из АТР
😂😂
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Фарид Алекперов
Ответ igor nn
Ах..сорян тогда футбол убираем..но теннис..что с теннисом?))
с теннисом плохо. Слишком дорогой и энергозатратный спорт)
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sasha68
Ответ BeastI666I
я имел в виду националистов... (хотя спорно. националисты любят свою нацию и уважают чужие, а тут практически нацизм). не думал, что ты такой зануда. Я имел в виду, что люди лишают другую нацию, другой народ даже права иметь федерацию тенниса. то есть принижают другую страну... дескать маленькая, неудачница, теннисистов своих нет. какой-то там Азербайджан. Разве это красиво? А то что нацизм и национализм перепутал так разве это оправдывает подобных комментаторов?!
Теннисистов нет, а федерация есть, главное рабочие места создать, то есть кормушку.
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Фарид Алекперов
Ответ Romuliq
Почему большевики Арцах отдали азербайджанцам, если в 1921 там проживало 94% армян? В 1926 было 89%, минимум был в 1979: 76%
Последние 1000 лет Карабах всегда был связан с Азербайджаном, находился под управлением правителей Азербайджана. Географически логистика движения товаров и людей, связывала Карабах с остальным Азербайджаном и промышленно развитым Баку. От Армении Карабах отделён горами.
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Sul Abd
Ответ Андрей Захаров
Серьезно? В одну группу засунули Азербайджан с Арменией? В футболе, например, их разводят по разным группам, по возможности.
Это было инфа от себя ахаххаа (армянская классика).
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igor nn
Ответ Фарид Алекперов
ФК Карабах, как бы доказывает, что умеют. Да и сб Азербайджана выиграла последние 4 игры)
Ах..сорян тогда футбол убираем..но теннис..что с теннисом?))
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S.Graf
Ответ TalSer
А кто из российских теннисистов и теннисисток тренируется в России? У кого есть в возможность едут в США, Францию, Испанию
Почти никто, почти. И чё? Ни русскими, ни коренными россиянами они от этого не перестали быть. А у казахов даже при таких вводных никого из коренных не видно.
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Фарид Алекперов
Ответ igor nn
Я ни одного не знаю игрока у них..Там походу даже не знают что цэ таке?теннис?..Как и в футбол не умеют.
ФК Карабах, как бы доказывает, что умеют. Да и сб Азербайджана выиграла последние 4 игры)
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Ruslan Eldaroglu
Ответ Romuliq
Почему большевики Арцах отдали азербайджанцам, если в 1921 там проживало 94% армян? В 1926 было 89%, минимум был в 1979: 76%
В тексте написанно - ОСТАВИЛИ в составе Азербайджана , где он был тысячилетями , армян переселили туда в начале 18-го века.. там никогда армян не было !
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Ruslan Eldaroglu
Ответ hrachoff
Куплю азербайджанские книги 17,18 или 19 века. Да, если кому-то интересно, можете посмотреть на карту, которая находится в Риме, рядом Колизей. Увидите, что и как ;)
Бетонная карта на колизее отлита в 2006-ом году , и не имеет никакого оригиннала.. !
Книги наших авторов можно купить без проблем в интрнете ! Для этого много ума не надо!
А я в свою очередь заплачу 10.000 долларов за любое сведение о такой стране как армения или о ее правителе армянина по ннации , на кавказе до 20-го века...
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h_v_baxxter
Ответ Мэр Антананариву
Азербайджанские экологи в шубах и с убитыми голубями блокаду устроили, людей до продуктовых карточек доводят. Азербайджанские теннисные чиновники вместо выращивания теннисистов балуются протестами. Странная страна
а вас там никто за руку не держит чемодан -ереван. часики тикают. через 2 года РМК выйдет а за месяц до этого вы сами побежите как в сентябре 2020. прислать фотку как вы по двух полосной дороге в четыре полосы убегали
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h_v_baxxter
Ответ Romuliq
Почему большевики Арцах отдали азербайджанцам, если в 1921 там проживало 94% армян? В 1926 было 89%, минимум был в 1979: 76%
с чего вы взяли что большевики Карабах отдавали ? прочитайте документ а не фальшивки армянские. в документе говорится что " оставить Карабах " а не отдать
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