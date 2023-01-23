Азаренко — Пегула прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в борьбе за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американкой Джессикой Пегулой. Матч состоится 24 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Складывается впечатление, что Виктория на этом турнире переживает очередную по счету молодость. Australian Open ее любимый чемпионат, и здесь она выступает наиболее успешно. В четвертьфинал она пробилась не без труда. Более того, в последних матчах проявилась какая-то «болезнь», она ужасно их начинала, проигрывала первые сеты, а затем прилагала усилия, чтобы перевернуть ход игры. Так произошло в матче третьего круга против сильной американки Мэдисон Киз. В первом сете Виктория смогла выиграть лишь один гейм, зато в последующих проиграла всего три. В ⅛ финала против китаянки Чжу Линь история повторилась. Вновь проигранный первый сет со счетом 4 : 6, а затем в двух партиях Азаренко отдала в общей сложности только пять геймов. Но такая ситуация в случае ее повторения в матче против Джессики Пегулы может не сулить ничего хорошего. Именно американка после вылета из турнира Иги Швентек и Онс Жабер главная претендентка на победу в турнире. При этом она никогда ранее не выходила в полуфинал турниров Большого шлема. Мотивация у нее должна быть запредельной. До сих пор Пегула всех своих соперниц проходила довольно легко и для победы ей всегда хватало два сета. В первом круге Джессика была сильнее румынки Жаклин Адиной Кристиан. Во втором круге она переиграла Александру Саснович из Беларуси, а в третьем украинку Марту Костюк. Многие думали, что опытная чешка Барбора Крейчикова окажет сопротивление. но оно было только в первом сете. Итог тот же — победа Пегулы. Однако Виктория Азаренко это несколько другой уровень, и вряд ли здесь все ограничится двумя сетами.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Азаренко — 24
  • победы/поражения Азаренко в 2023 году — 6/2
  • победы/поражения Азаренко на харде — 6/2
  • рейтинг WTA Пегулы — 3
  • победы/поражения Пегулы в 2023 году — 8/1
  • победы/поражения Пегулы на харде — 8/1

Факты и статистика перед матчем Азаренко — Пегула

Виктория Азаренко четыре из пяти последних поединков на хардовом покрытии закончила с тотал больше 19. В свою очередь Джессика Пегула выиграла девять из десяти последних матчей, когда коэффициенты букмекеров на ее победу были в диапазоне от 1,20 до 1,50. 

Статистика личных встреч Азаренко — Пегула

Спортсменки встречались на теннисных кортах пять раз. Последний их матч состоялся в октябре прошлого года в Мексике на турнире Guadalajara Open Akron. Полуфинальный матч проводился на харде и Джессика взяла верх в двух сетах. В целом преимущество по победам у нее 3 – 2 и по победам на харде тоже 2 – 1.

Прогноз на матч Азаренко — Пегула

 Очень интересный поединок. Азаренко целенаправленно готовилась к Австралиан Опен и теперь пожинает плоды, но и Джессика находится в прекрасной форме. Матч точно не будет легким для обеих теннисисток. Букмекеры отдают преимущество американке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,36, успех Азаренко оценивается коэффициентом — 3,15.

Наш прогноз: хотелось бы стать свидетелями красивой истории, когда почти уже ветеран в третий раз выигрывает турнир, но Пегула сейчас все же сильнее. Ждем красивую историю от нее.

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