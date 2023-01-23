Циципас — Лехечка прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

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Посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале встретится с Иржи Лехечкой из Польши. Матч состоится 24 января центральном стадионе турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Выше Циципаса на Australian Open были посеяны только Рафаэль Надаль и Даниил Медведев, но обоих уже на турнире нет, и таким образом грек стал основным претендентом на победу. Другое дело, что при наличии Новака Джоковича и других не менее опасных теннисистов цифры рейтинга никакого значения не имеют. Но пока Циципас в полной мере подтверждает свой статус одного из фаворитов. В первом круге Стефанос переиграл опытного француза Кантена Алиса в трех партиях. Во втором еще более уверенно был пройден Ринки Хиджиката из Японии. В третьем матче понадобились те же три сета для победы над голландцем Тэллоном Грикспором. Наконец, в ⅛ финала грек встретился с итальянцем Янником Синнером, и тот смог создать серьезные проблемы. Циципас выиграл первые два сета и показалось, что все идет как обычно. Однако Янник сумел сравнять счет и перевести матч в пятый сет, и тут уже сказался опыт четвертой ракетки мира. Соперник по четвертьфиналу у него неожиданный. Молодой чех впервые в своей карьере не то что вышел в четвертьфинал, ранее он и до ⅛ финала не добирался. По ходу турнира он оставил позади куда более искушенных соперников. В первом круге Иржи в трех партиях переиграл хорвата Борну Чорича. Затем у него в соперниках оказался американец Кристофер Юбенкс, чех взял верх в четырех сетах. Многие думали, что этого достаточно, но затем в пяти партиях он побеждает первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри, а в предыдущем матче в четырех сетах с двумя тай-брейками оставляет не у дел канадца Феликса Оже-Альяссима.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг ATP Циципаса — 4
  • победы/поражения Циципаса в 2023 году — 8/0
  • победы/поражения Циципаса на харде — 8/0
  • рейтинг ATP Лехечки — 71
  • победы/поражения Лехечки в 2023 году — 8/2
  • победы/поражения Лехечки на харде — 8/2

Факты и статистика перед матчем Циципас — Лехечка

У Стефаноса Циципаса длительная действующая серия на харде, она составляет одиннадцать побед. В свою очередь, Иржи Лехечка победил в пяти последних матчах на кортах Австралии.

Статистика личных встреч Циципас — Лехечка

Спортсмены встречались всего один раз в феврале прошлого года на турнире ABN AMRO World Tennis в Нидерландах. Полуфинальный матч проходил на харде и Циципас его выиграл в трех сетах.

Прогноз на матч Циципас — Лехечка

Циципас способен вновь повторить свое лучшее достижение на кортах Австралиан Опен и выйти в полуфинал, но и Лехечка мечтает о большем. Впрочем букмекеры считают греческого теннисиста очевидным фаворитом. Winline предлагает на победу Стефаноса коэффициент 1,16, успех Лехечки оценивается коэффициентом 5,40.

Наш прогноз: чех способен доставить проблемы фавориту и даже забрать один сет, но в целом Циципас своего соперника превосходит и выйдет в число четырех лучших теннисистов турнира.

Результаты Australian Open 2023

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