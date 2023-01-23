Плишкова о поражениях фаворитов: «Сейчас уже не 20 сложных соперниц, а 150»

Теги Australian Open WTA Каролина Плишкова Теннис

Каролина Плишкова ответила, удивил ли ее состав участниц четвертьфинала Australian Open.

В 1/4 австралийского «Большого шлема» вышли:

«Нет, меня не удивляет. Я знаю, что люди шокированы вылетом фаворитов, но это спорт, в нем все возможно.

Сейчас уже не 20 сложных соперниц, а 150. Если в конкретный день ты играешь плохо, то можешь проиграть. Так что я ничуть не удивлена.

Конечно, я считаю Соболенко фаворитом нижней половины сетки и всего турнира. В последнее время она показывает хороший теннис. Она всегда в числе фаворитов, потому что у нее отличная игра.

Если говорить про остальных, то Пегула тоже играет в приличный теннис. Я рада, что она в другой половине сетки.

Да, я смотрела, как играют мои соперницы, имею представление. Думаю, все четвертьфиналистки хорошо играли эти две недели».

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5 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Williamssss
Что за дилетантские рассуждения? Какой там уровень мастерства? Одни халепы на час в туре. Шлем выиграла - контракт подписала, денег скосила, и все, травмирована, реклама трусов, конфеты, беременность и т.д. Не будет больше в туре такой как Серенушка. Она одна такая была, легенда...
Да тут уже и Шарапова с 5 Шлемами и еще 5 финалами ТБШ(в сумме 10 выходов в финал Шлемов, 20 выходов в полуфинал) смотрится прям топом-топищем)))
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+2
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Nikolai Maiorov
Ответ Макс237
Такую же новость с участниками мужского тура в студию.
Мужскому теннису это не совсем подходит. Там коллапс только в одной четверти. Средний уровень, может, и подрос, но топы все равно особняком стоят
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Williamssss
Ответ ivan 07
Совершенно права. Нынче уже не соберешь по 20 шлемов за карьеру . Те времена прошли. Пять шлемов ,если возьмут ,уже проблемы со здоровьем. Уровень мастерства в топ - 100 стал многократно выше.
Что за дилетантские рассуждения? Какой там уровень мастерства? Одни халепы на час в туре. Шлем выиграла - контракт подписала, денег скосила, и все, травмирована, реклама трусов, конфеты, беременность и т.д. Не будет больше в туре такой как Серенушка. Она одна такая была, легенда...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Совершенно права. Нынче уже не соберешь по 20 шлемов за карьеру . Те времена прошли. Пять шлемов ,если возьмут ,уже проблемы со здоровьем. Уровень мастерства в топ - 100 стал многократно выше.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс237
Такую же новость с участниками мужского тура в студию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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