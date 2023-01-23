Плишкова о поражениях фаворитов: «Сейчас уже не 20 сложных соперниц, а 150»

Каролина Плишкова ответила, удивил ли ее состав участниц четвертьфинала Australian Open.

В 1/4 австралийского «Большого шлема» вышли:

«Нет, меня не удивляет. Я знаю, что люди шокированы вылетом фаворитов, но это спорт, в нем все возможно.

Сейчас уже не 20 сложных соперниц, а 150. Если в конкретный день ты играешь плохо, то можешь проиграть. Так что я ничуть не удивлена.

Конечно, я считаю Соболенко фаворитом нижней половины сетки и всего турнира. В последнее время она показывает хороший теннис. Она всегда в числе фаворитов, потому что у нее отличная игра.

Если говорить про остальных, то Пегула тоже играет в приличный теннис. Я рада, что она в другой половине сетки.

Да, я смотрела, как играют мои соперницы, имею представление. Думаю, все четвертьфиналистки хорошо играли эти две недели».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе