20-летний Шелтон впервые вышел в 1/4 финала «Большого шлема»

Теги Australian Open ATP Джей-Джей Вульф Бен Шелтон Теннис

89-я ракетка мира Бен Шелтон на Australian Open обыграл Джей-Джей Вульфа (6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2) и вышел в четвертьфинал.

20-летний американец, в прошлом году дебютировавший в топ-100, впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Более того, до Australian Open на «Шлемах» он никогда не проходил дальше первого круга.

За полуфинал Шелтон поборется с Роберто Баутиста-Агутом или Томми Полом.

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19 комментариев

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Данила Вишневский
Ответ GuillermoCoria
Не знаю, чего все так вдохновились... Ну дай Бог, если парень перспективный, чтобы все у него получилось. Но по факту, он еле-еле в 1 круге Чжана в 5 сетах прошёл, затем грунтовик Харри (который не играл толком последние годы из-за дисквы, старый добрый Попырин, подающий надежды, сыгравший до этого матч жизни. И теперь ухудшенная (а может улучшенная) копия Райана Харрисона в лице Вулфа. Простите меня, но это челленджер, а не сетка большого шлема. И, внимание, у 1/4 вполне вероятно, что будет Томми Пол, Томми, Карл, Пол! В итоге в 1/2 гарантированно будет кто то из этих господ. Ну что ж... все будут продолжать говорить, какое перспективное поколение у америкосов, а любой из них в сете больше 3 геймов у полуживого Джоковича даже не возьмёт.
Да ты так не вопи. У пацанов не барокамер
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Doctor_Who
Сетка понятно уровня 250-ки, но впечатляет, что он не отдал ни одной своей подачи в двух последних матчах. Только пол года как начал играть по-настоящему на профессиональном уровне, сразу выкосил челики и вышел в 1/4 шлема, топ-игрок растет.
+3
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+3
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Виктор Ш.
Ответ Viktor Makaroff
Харри ещё 1 забрал,глянул уточнил. Спасибо)
Точно, первую подачу в матче же и все. Тогда получается 10 сетов подряд, все равно это достаточно показательно.
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Viktor Makaroff
Ответ Виктор Ш.
Отдавал только китайцу в первом круге. Харри, Попырин и Вольф взять подачу у него не смогли ни разу за 11 сетов. А всего 12 сетов подряд играет, не отдавая свою подачу.
Харри ещё 1 забрал,глянул уточнил. Спасибо)
0
0
0
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hsmshhzfn5
У Шелтона сетка даже не для турнира АТП250 в Европе.
Джанг, Джерри, Попырин, Вольф и теперь босс Пол.
Пройдет Пола и будет полуфинал шлема.

Это невероятный фарт с точки зрения подбора соперников.

Да, их еще нужно было выиграть. Он молодец.
+11
0
+11
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Антон Князев
Ответ GuillermoCoria
Не знаю, чего все так вдохновились... Ну дай Бог, если парень перспективный, чтобы все у него получилось. Но по факту, он еле-еле в 1 круге Чжана в 5 сетах прошёл, затем грунтовик Харри (который не играл толком последние годы из-за дисквы, старый добрый Попырин, подающий надежды, сыгравший до этого матч жизни. И теперь ухудшенная (а может улучшенная) копия Райана Харрисона в лице Вулфа. Простите меня, но это челленджер, а не сетка большого шлема. И, внимание, у 1/4 вполне вероятно, что будет Томми Пол, Томми, Карл, Пол! В итоге в 1/2 гарантированно будет кто то из этих господ. Ну что ж... все будут продолжать говорить, какое перспективное поколение у америкосов, а любой из них в сете больше 3 геймов у полуживого Джоковича даже не возьмёт.
Когда про поколение говорят упоминают прежде всего Фритца, Тиафу, Корду а не этих товарищей)
+4
0
+4
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gnom_au
Сетка конечно сказочная сложилась. Я за Вульфа топил в этой игре. Но молодец Шелтон, что воспользовался случаем. Везёт тем кто везёт. Отец главный тренер университетской сборной, мама в прошлом теннисистка, дядя бывший 43 номер мирового рейтинга. Хорошая наследственность у пацана.
+2
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+2
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Виктор Ш.
Ответ Viktor Makaroff
Он и в прошлых играх вроде не отдал)
Отдавал только китайцу в первом круге. Харри, Попырин и Вольф взять подачу у него не смогли ни разу за 11 сетов. А всего 12 сетов подряд играет, не отдавая свою подачу.
+3
0
+3
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GuillermoCoria
Не знаю, чего все так вдохновились...
Ну дай Бог, если парень перспективный, чтобы все у него получилось. Но по факту, он еле-еле в 1 круге Чжана в 5 сетах прошёл, затем грунтовик Харри (который не играл толком последние годы из-за дисквы, старый добрый Попырин, подающий надежды, сыгравший до этого матч жизни. И теперь ухудшенная (а может улучшенная) копия Райана Харрисона в лице Вулфа. Простите меня, но это челленджер, а не сетка большого шлема. И, внимание, у 1/4 вполне вероятно, что будет Томми Пол, Томми, Карл, Пол! В итоге в 1/2 гарантированно будет кто то из этих господ. Ну что ж... все будут продолжать говорить, какое перспективное поколение у америкосов, а любой из них в сете больше 3 геймов у полуживого Джоковича даже не возьмёт.
+22
-2
+20
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Eugenie Nation
Ответ Messer Madser
💩💩💩💩
🤡 🍆🤡
+2
-5
-3
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Eugenie Nation
Только Бен может спасти этот недо турнир
+1
-8
-7
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Istianoff
Ответ Viktor Makaroff
Он и в прошлых играх вроде не отдал)
отдавал и не раз.
0
0
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Viktor Makaroff
Ответ Istianoff
Кстати он за 5 сетов сегодня ни разу не проиграл свою подачу.
Он и в прошлых играх вроде не отдал)
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0
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Messer Madser
💩💩💩💩
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-2
-2
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Istianoff
Кстати он за 5 сетов сегодня ни разу не проиграл свою подачу.
+8
0
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encaro_one
Ответ tanith
до Australian Open на «Шлемах» он никогда не проходил дальше первого круга. //// так писали он вообще родину не покидал ранее? играл только юсо?
Угу, причем через WC
+2
0
+2
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Oleg Nikolaev
Сильное поколение хардовиков у США
+8
-2
+6
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tanith
до Australian Open на «Шлемах» он никогда не проходил дальше первого круга.
////

так писали он вообще родину не покидал ранее? играл только юсо?
+18
-1
+17
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cosset
вот это сетка у ребят)
+25
0
+25
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