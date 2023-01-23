20-летний Шелтон впервые вышел в 1/4 финала «Большого шлема»

89-я ракетка мира Бен Шелтон на Australian Open обыграл Джей-Джей Вульфа (6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2) и вышел в четвертьфинал.

20-летний американец, в прошлом году дебютировавший в топ-100, впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Более того, до Australian Open на «Шлемах» он никогда не проходил дальше первого круга.

За полуфинал Шелтон поборется с Роберто Баутиста-Агутом или Томми Полом.

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