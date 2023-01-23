20-летний Шелтон впервые вышел в 1/4 финала «Большого шлема»
89-я ракетка мира Бен Шелтон на Australian Open обыграл Джей-Джей Вульфа (6:7(5), 6:2, 6:7(4), 7:6(4), 6:2) и вышел в четвертьфинал.
20-летний американец, в прошлом году дебютировавший в топ-100, впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Более того, до Australian Open на «Шлемах» он никогда не проходил дальше первого круга.
За полуфинал Шелтон поборется с Роберто Баутиста-Агутом или Томми Полом.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Джанг, Джерри, Попырин, Вольф и теперь босс Пол.
Пройдет Пола и будет полуфинал шлема.
Это невероятный фарт с точки зрения подбора соперников.
Да, их еще нужно было выиграть. Он молодец.
Ну дай Бог, если парень перспективный, чтобы все у него получилось. Но по факту, он еле-еле в 1 круге Чжана в 5 сетах прошёл, затем грунтовик Харри (который не играл толком последние годы из-за дисквы, старый добрый Попырин, подающий надежды, сыгравший до этого матч жизни. И теперь ухудшенная (а может улучшенная) копия Райана Харрисона в лице Вулфа. Простите меня, но это челленджер, а не сетка большого шлема. И, внимание, у 1/4 вполне вероятно, что будет Томми Пол, Томми, Карл, Пол! В итоге в 1/2 гарантированно будет кто то из этих господ. Ну что ж... все будут продолжать говорить, какое перспективное поколение у америкосов, а любой из них в сете больше 3 геймов у полуживого Джоковича даже не возьмёт.
////
так писали он вообще родину не покидал ранее? играл только юсо?