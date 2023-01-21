Соболенко о матче с Бенчич: «Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова»

Теги Australian Open WTA Белинда Бенчич Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, что помогло ей уверенно пройти первую неделю Australian Open. В трех матчах она не проиграла ни сета.

«Думаю, спокойствие на корте. Это самое главное. Я просто была ко всему готова. Что бы ни произошло на корте, я готова.

Мне нужно быть немного скучной на корте. Избегать негативный эмоций и бороться за каждый розыгрыш. Были моменты, когда я уже готовилась бросить ракетку или закричать. Но сейчас я держу себя в руках, и мне кажется, что для меня это даже естественно».

В четвертом круге Соболенко сыграет с Белиндой Бенчич. Они обе выиграли титулы в Аделаиде перед Australian Open.

«Она боец, отличная теннисистка, хорошо двигается, чисто бьет. И она в хорошей форме.

Думаю, все будут решать первые несколько ударов. Мне нужно быть очень агрессивной в первые несколько ударов, и тогда я буду получать более легкий, медленный или короткий мяч.

Так что нужно быстро двигать ногами, когда бью первые удары. Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова (улыбается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
doty
Ответ ves
Комментарий удален модератором
В отличие от Вас не пью, и Вам советую завязывать. Учитывая что в Ваш мозг периодически попадает алкоголь, поэтому для Вас, - Фрейд и Дарвин будет пределом интеллектуальной мощи и мысли, на что и рассчитано. Более того рассчитано не только на Вас, а на статистическую выборку. Не переживайте, Вы пока не одиноки, а наоборот попадаете в большинство. Но, это пока...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ves
Ответ doty
Она помешана на представление о том что она "тигрица"?))))) Пусть уже ей кто-нибудь с высшим образованием скажет,- что человек умнее, мощнее, величествение чем любое животное. Более того, человек не животное. Дарвин и Фрейд врут или мыслят вот как Соболенко, очень узко и фрагментарно...
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goodloser
Это будет матч за выход в финал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
doty
Она помешана на представление о том что она "тигрица"?)))))
Пусть уже ей кто-нибудь с высшим образованием скажет,- что человек умнее, мощнее, величествение чем любое животное.
Более того, человек не животное. Дарвин и Фрейд врут или мыслят вот как Соболенко, очень узко и фрагментарно...
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
У Бенчич преимущество в лице Турсунова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий