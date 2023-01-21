Соболенко о матче с Бенчич: «Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова»

рассказала, что помогло ей уверенно пройти первую неделю . В трех матчах она не проиграла ни сета.

«Думаю, спокойствие на корте. Это самое главное. Я просто была ко всему готова. Что бы ни произошло на корте, я готова.

Мне нужно быть немного скучной на корте. Избегать негативный эмоций и бороться за каждый розыгрыш. Были моменты, когда я уже готовилась бросить ракетку или закричать. Но сейчас я держу себя в руках, и мне кажется, что для меня это даже естественно».

В четвертом круге Соболенко сыграет с . Они обе выиграли титулы в Аделаиде перед Australian Open.

«Она боец, отличная теннисистка, хорошо двигается, чисто бьет. И она в хорошей форме.

Думаю, все будут решать первые несколько ударов. Мне нужно быть очень агрессивной в первые несколько ударов, и тогда я буду получать более легкий, медленный или короткий мяч.

Так что нужно быстро двигать ногами, когда бью первые удары. Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова (улыбается)».

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