Соболенко о матче с Бенчич: «Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова»
Арина Соболенко рассказала, что помогло ей уверенно пройти первую неделю Australian Open. В трех матчах она не проиграла ни сета.
«Думаю, спокойствие на корте. Это самое главное. Я просто была ко всему готова. Что бы ни произошло на корте, я готова.
Мне нужно быть немного скучной на корте. Избегать негативный эмоций и бороться за каждый розыгрыш. Были моменты, когда я уже готовилась бросить ракетку или закричать. Но сейчас я держу себя в руках, и мне кажется, что для меня это даже естественно».
В четвертом круге Соболенко сыграет с Белиндой Бенчич. Они обе выиграли титулы в Аделаиде перед Australian Open.
«Она боец, отличная теннисистка, хорошо двигается, чисто бьет. И она в хорошей форме.
Думаю, все будут решать первые несколько ударов. Мне нужно быть очень агрессивной в первые несколько ударов, и тогда я буду получать более легкий, медленный или короткий мяч.
Так что нужно быстро двигать ногами, когда бью первые удары. Нужно быть как тигрица – ноги согнуты, ко всему готова (улыбается)».
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Пусть уже ей кто-нибудь с высшим образованием скажет,- что человек умнее, мощнее, величествение чем любое животное.
Более того, человек не животное. Дарвин и Фрейд врут или мыслят вот как Соболенко, очень узко и фрагментарно...