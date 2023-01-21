Маррей провел 14 часов и 3 минуты на корте в трех матчах Australian Open

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей уступил Роберто Баутиста-Агуту в третьем круге Australian Open – 1:6, 7:6(7), 3:6, 4:6.

В предыдущем матче британец играл 5 часов 45 минут и закончил его в 4:06 утра по местному времени.

В целом трехкратный чемпион «Больших шлемов» отыграл 14 часов и 3 минуты на Australian Open-2023.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов, в 35 лет с железным бедром, до 4 утра

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15 комментариев

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michaelks
Ответ Yerkebulan
Настоящий боец. Не повезло конечно с эпохой ему, все-таки он слабее и Надаля и Джоковича и Федерера, но даже при этой сумасшедшей конкуренции взял 3 шлема, 2 ОИ, итоговый, был 1 ракеткой мира. Если бы его пик пришелся на сегодняшний день, он бы просто лет 10 доминировал
Околопиковый Энди ( с 12 по 16 год) на любом шлеме после 19 года был бы фаворитом
Ну с РГ возможно 50/50
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zommie
эх, Энди-Энди...
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le vani
энди легенда, он ближе всех приблизился к бигам по уровню. взял 3 шлема как стэн, но держал уровень стабильнее. +2 золото на олимпиде и самый большой показатель его уровня и стабильности конечно же 1 строчка в рейтинге и это в эпоху бигов
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Йенс Мустерманн
Nadal time on court to win Roland-Garros 2017 - 12 hours 4 minutes
Murray time on court at the Australian Open 2023 - 14 hours 4 minutes
https://twitter.com/BastienFachan/status/1616767371389149186
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costa0545
Ответ Yerkebulan
Настоящий боец. Не повезло конечно с эпохой ему, все-таки он слабее и Надаля и Джоковича и Федерера, но даже при этой сумасшедшей конкуренции взял 3 шлема, 2 ОИ, итоговый, был 1 ракеткой мира. Если бы его пик пришелся на сегодняшний день, он бы просто лет 10 доминировал
Да, в самую точку)))
+1
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TennisForever
Жаль,что Агутин не играл с сербом .
Энди,в любом случае ,молодец .
+3
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Матвей Суицидин
Ответ Yerkebulan
Настоящий боец. Не повезло конечно с эпохой ему, все-таки он слабее и Надаля и Джоковича и Федерера, но даже при этой сумасшедшей конкуренции взял 3 шлема, 2 ОИ, итоговый, был 1 ракеткой мира. Если бы его пик пришелся на сегодняшний день, он бы просто лет 10 доминировал
Может, наоборот повезло.
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Andy93
Ответ ivan 07
У Энди есть свое величие. Единственный игрок в истории : двукратный олимпийский чемпион в одиночном мужском разряде.
Еще и в эпоху биг-3, двое из которых золото ОИ в одиночке так и не выиграли
+3
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Верховенский1990
То, что Маррей еще до сих пор играет не может не вызывать уважения, боец до мозга костей.
+9
0
+9
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ivan 07
У Энди есть свое величие.
Единственный игрок в истории : двукратный олимпийский чемпион в одиночном мужском разряде.
+14
-2
+12
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Теннисный абсолют
Ответ ivan 07
Федя так играл в лучшие годы. Чуть возникли проблемы со здоровьем , спекся. Согласен?
Староват был уже
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ivan 07
Ответ Теннисный абсолют
Федереру иногда хватало столько для победы на всем Шлеме
Федя так играл в лучшие годы. Чуть возникли проблемы со здоровьем , спекся. Согласен?
+3
-5
-2
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Yerkebulan
Настоящий боец. Не повезло конечно с эпохой ему, все-таки он слабее и Надаля и Джоковича и Федерера, но даже при этой сумасшедшей конкуренции взял 3 шлема, 2 ОИ, итоговый, был 1 ракеткой мира. Если бы его пик пришелся на сегодняшний день, он бы просто лет 10 доминировал
+24
0
+24
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ivan 07
И как он провел ! Украсил турнир яркими моментами.
+5
-2
+3
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Теннисный абсолют
Федереру иногда хватало столько для победы на всем Шлеме
+17
-3
+14
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