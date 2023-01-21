Маррей провел 14 часов и 3 минуты на корте в трех матчах Australian Open
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей уступил Роберто Баутиста-Агуту в третьем круге Australian Open – 1:6, 7:6(7), 3:6, 4:6.
В предыдущем матче британец играл 5 часов 45 минут и закончил его в 4:06 утра по местному времени.
В целом трехкратный чемпион «Больших шлемов» отыграл 14 часов и 3 минуты на Australian Open-2023.
🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов, в 35 лет с железным бедром, до 4 утра
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Ну с РГ возможно 50/50
Murray time on court at the Australian Open 2023 - 14 hours 4 minutes
https://twitter.com/BastienFachan/status/1616767371389149186
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Энди,в любом случае ,молодец .
Единственный игрок в истории : двукратный олимпийский чемпион в одиночном мужском разряде.