Маррей провел 14 часов и 3 минуты на корте в трех матчах Australian Open

Экс-первая ракетка мира уступил в третьем круге Australian Open – 1:6, 7:6(7), 3:6, 4:6.

В предыдущем матче британец играл 5 часов 45 минут и закончил его в 4:06 утра по местному времени.

В целом трехкратный чемпион «Больших шлемов» отыграл 14 часов и 3 минуты на Australian Open-2023.

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