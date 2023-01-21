Эванс о поражении от Рублева: «Я цеплялся, надеялся, что ему немного сорвет крышу, но этого не случилось. Он был лучше меня, вот и все»
Дэн Эванс прокомментировал поражение от Андрея Рублева в третьем круге Australian Open – 4:6, 2:6, 3:6.
– Андрей был слишком силен. Показал очень хороший теннис. По-моему, у меня не было каких-то провалов. В первом сете был небольшой шанс, брейк-пойнт. Я его не реализовал.
В этот раз он играл со мной не так, как в предыдущих матчах. Очень хорошо пробивал бэкхенд по линии. Он был очень агрессивен и сыграл лучше меня.
– Как думаете, он сможет очень далеко пройти? Кажется, что мяч ему подходит.
– Слушайте, он один из самых высоких сеяных. Думаю, что может, если психологически не просядет.
Я цеплялся, надеялся, что ему немного сорвет крышу, но этого не случилось. Он был очень стабилен. Если он будет так играть, у него хорошие шансы. Сетка у него приличная. (В четвертьфинале Рублев идет на Новака Джоковича – Sports.ru).
– Он сказал, что в предыдущих матчах вы точно знали, как его обыграть. Но сегодня у вас не получилось.
– Слушайте, я же не дурак. Я знаю, что тут пятисетовый формат. Большая разница с трехсетовым. Это и мне придавало уверенности – что ему надо выиграть три сета. Конечно, получилось все иначе.
Что я мог сделать? Он был лучше меня, вот и все. Он сделал то, что собирался, нужно отдать ему должное.
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