Эванс о поражении от Рублева: «Я цеплялся, надеялся, что ему немного сорвет крышу, но этого не случилось. Он был лучше меня, вот и все»

прокомментировал поражение от в третьем круге – 4:6, 2:6, 3:6.

– Андрей был слишком силен. Показал очень хороший теннис. По-моему, у меня не было каких-то провалов. В первом сете был небольшой шанс, брейк-пойнт. Я его не реализовал.

В этот раз он играл со мной не так, как в предыдущих матчах. Очень хорошо пробивал бэкхенд по линии. Он был очень агрессивен и сыграл лучше меня.

– Как думаете, он сможет очень далеко пройти? Кажется, что мяч ему подходит.

– Слушайте, он один из самых высоких сеяных. Думаю, что может, если психологически не просядет.

Я цеплялся, надеялся, что ему немного сорвет крышу, но этого не случилось. Он был очень стабилен. Если он будет так играть, у него хорошие шансы. Сетка у него приличная. (В четвертьфинале Рублев идет на – Sports.ru).

– Он сказал, что в предыдущих матчах вы точно знали, как его обыграть. Но сегодня у вас не получилось.

– Слушайте, я же не дурак. Я знаю, что тут пятисетовый формат. Большая разница с трехсетовым. Это и мне придавало уверенности – что ему надо выиграть три сета. Конечно, получилось все иначе.

Что я мог сделать? Он был лучше меня, вот и все. Он сделал то, что собирался, нужно отдать ему должное.

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