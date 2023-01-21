Плишкова, отдав шесть геймов Грачевой: «Ожидала матча попроще»
Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу над Варварой Грачевой в третьем круге Australian Open – 6:4, 6:2.
«Я впервые встречалась с этой девочкой. По-моему, она сыграла хорошо. Я, может быть, ожидала матча попроще.
Но это третий круг «Шлема», нужно быть готовой ко всему. Она обыграла сильных теннисисток. Но я была стабильна, хорошо подавала. Особых проблем не возникло».
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