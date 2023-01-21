Медведев о Корде: «Если бы я так играл, то стоял бы 700-м в мире»

прокомментировал игру , которому уступил в третьем круге Australian Open.

«Он очень сильно бьет. Наверное, у него один из самых сильных ударов в туре. И он так рано встречает мяч. Есть другие ребята, которые так же играют, но они и ошибаются намного больше.

Когда он ошибался, я использовал свои возможности. У меня нет ощущения, что я упустил много шансов. Поэтому я не могу сказать, что где-то должен был сыграть лучше, где-то подавать лучше. Мне просто в целом нужно быть лучше, а у меня не получилось.

Его игра немного отличается от всех остальных, потому что он очень агрессивен и очень рано встречает мяч – немного похож на .

Но не все на это способны. Если бы я так играл, то стоял бы 700-м в мире».

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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