Медведев о Корде: «Если бы я так играл, то стоял бы 700-м в мире»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев прокомментировал игру Себастьяна Корды, которому уступил в третьем круге Australian Open.

«Он очень сильно бьет. Наверное, у него один из самых сильных ударов в туре. И он так рано встречает мяч. Есть другие ребята, которые так же играют, но они и ошибаются намного больше.

Когда он ошибался, я использовал свои возможности. У меня нет ощущения, что я упустил много шансов. Поэтому я не могу сказать, что где-то должен был сыграть лучше, где-то подавать лучше. Мне просто в целом нужно быть лучше, а у меня не получилось.

Его игра немного отличается от всех остальных, потому что он очень агрессивен и очень рано встречает мяч – немного похож на Новака.

Но не все на это способны. Если бы я так играл, то стоял бы 700-м в мире».

Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

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1 комментарий

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doty
Против атакующих игроков, и которые в этот день не ошибаются,- у Дани нет ответов, в виде победы над ними.

Очень странно когда мяч летит под форхенд, а Даня забегает чтобы ударить бекхенд.
Я всё понимаю конечно, но помимо отличного бекхенда, должен быть, если это 1я ракетка мира, - мощный, атакующий, взрывной, острый, убойный форхенд...

А он всё упорно не видит в этом проблемы...

При таком подходе и теннисе: первым в мире больше не стать и ТБШ,- не выиграть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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