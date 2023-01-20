Рублев — Эванс — коэффициенты на матч Australian Open 2023 по теннису
Россиянин Андрей Рублев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с Даниэлем Эвансом, опытным британским теннисистом. Матч пройдет 21 января на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 04:30 по московскому времени.
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Андрей Рублев с Даниэлем Эвансом провели восемь очных поединков и одержали по четыре победы. Оба теннисиста довольно легко провели свои матчи и в общей сложности проиграли по одному сету. Россиянин стоит выше в рейтинге и коэффициенты букмекеров в его пользу. Winline предлагает следующие:
- Победа Рублева — 1,25
- Победа Эванса — 4,00
- Фора Рублева -5,5 — 1,91
- Фора Эванса +5,5 — 1,89
- Тотал меньше 37,5 — 1,89
- Тотал больше 37,5 — 1,91
Результаты Australian Open 2023
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