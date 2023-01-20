Рублев — Эванс — коэффициенты на матч Australian Open 2023 по теннису

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Россиянин Андрей Рублев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с Даниэлем Эвансом, опытным британским теннисистом. Матч пройдет 21 января на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

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Андрей Рублев с Даниэлем Эвансом провели восемь очных поединков и одержали по четыре победы. Оба теннисиста довольно легко провели свои матчи и в общей сложности проиграли по одному сету. Россиянин стоит выше в рейтинге и коэффициенты букмекеров в его пользу. Winline предлагает следующие:

  • Победа Рублева — 1,25
  • Победа Эванса — 4,00
  • Фора Рублева -5,5 — 1,91
  • Фора Эванса +5,5 — 1,89
  • Тотал меньше 37,5 — 1,89
  • Тотал больше 37,5 — 1,91

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