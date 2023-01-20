Рублев — Эванс — коэффициенты на матч Australian Open 2023 по теннису

Россиянин Андрей Рублев в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с Даниэлем Эвансом, опытным британским теннисистом. Матч пройдет 21 января на корте Margaret Court Arena, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Андрей Рублев с Даниэлем Эвансом провели восемь очных поединков и одержали по четыре победы. Оба теннисиста довольно легко провели свои матчи и в общей сложности проиграли по одному сету. Россиянин стоит выше в рейтинге и коэффициенты букмекеров в его пользу. Winline предлагает следующие:

Победа Рублева — 1,25

Победа Эванса — 4,00

Фора Рублева -5,5 — 1,91

Фора Эванса +5,5 — 1,89

Тотал меньше 37,5 — 1,89

Тотал больше 37,5 — 1,91

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023