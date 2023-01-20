Australian Open: Варвара Грачева — Каролина Плишкова прямая трансляция матча 21.01.2023

Российская теннисистка Варвара Грачева во третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с опытной чешкой спортсменкой Каролиной Плишковой. Их матч состоится 21 января, начало не ранее 03:00 по московскому времени.

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Соперницы сыграют на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Варвара Грачева довольно уверенно вышла в третий круг Australian Open, хотя многие не видели ее даже во втором круге. В первом матче она встречалась с Дарьей Касаткиной, которая находится выше в рейтинге и является первой ракеткой России. Но неожиданно Дарья уступила без борьбы. Во втором круге Варваре повезло со жребием. Ее соперницей стала итальянка Лукреция Стефанини, находящаяся во второй сотне рейтинга, и вновь победа россиянки в двух сетах.

Каролина Плишкова соперница совсем иного уровня. Она экс-первая ракетка мира, на ее счету 16 титулов на турнирах WTA, на мэйджорах она дважды играла в финалах на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. К Австралиан Опен она подошла в отличной форме и в первом круге легко двух сетах справилась с китаянкой Сиюй Ван. Во втором круге она встречалась с Юлией Путинцевой из Казахстана, борьба в этом матче была только во втором сете. Плишковой для победы вновь хватило двух.

Ранее соперницы ни разу между собой не играли. Очень возможно, что первый такой опыт для Варвары станет негативным. У Плишковой сильная подача и Грачева с ней может не справится. Букмекеры справедливо считают фавориткой чешку. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,25, победа в этом матче Варвары Грачевой оценивается коэффициентом 4,00.

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