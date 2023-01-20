Australian Open: Екатерина Александрова — Магда Линетт прямая трансляция матча 21.01.2023

Третья ракетка России Екатерина Александрова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Матч состоится 21 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Соперницы сыграют на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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У обеих теннисисток в этом матче будет исторический шанс пройти в четвертый круг турнира Большого шлема. Ранее ни той, ни другой сделать этого не удавалось. Екатерина Александрова входит в двадцатку сильнейших теннисисток планеты и может рассчитывать на четвертый круг в большей степени. В первом она легко в двух сетах разобралась с бельгийкой Исалин Бонавентюр. Второй матч с американкой Тэйлор Таунсенд дался несколько сложнее, пришлось играть все три партии, но все в итоге для россиянки закончилось хорошо.

Магда Линетт далеко не самая сильная соперница, которая могла достаться Екатерине на этой стадии. Но полька смогла во втором круге переиграть опытную Анетт Контавейт из Эстонии. Магда уступила в первом сете, но собралась в двух последующих и уверенно их выиграла. Первый ее матч на турнире против египтянки Майар Шариф сложился легче, Линетт победила в двух сетах.

Теннисистки встречались между собой дважды. Три года назад на турнире в Южной Корее сильнее оказалась польская спортсменка, а в прошлом году в США Екатерина смогла взять убедительный реванш. Победит та из спортсменок, которая сможет навязать свою игру. Шансы россиянки выглядят несколько предпочтительнее, того же мнения придерживаются букмекеры. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,58, победа в этом матче Линетт оценивается коэффициентом 2,40.

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