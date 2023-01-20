Australian Open: Хольгер Руне — Юго Эмбер прямая трансляция матча 21.01.2023

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису датчанин Хольгер Руне встретится с французом Юго Эмбером. Матч состоится 21 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Поединок пройдет на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Судя по настрою на этот турнир молодой датчанин вполне может сотворить сенсацию. Пока дела обстоят так, что в мужской сетке нет определенного фаворита, кроме Новака Джоковича, но и того мучает травма. Так почему бы и не замахнуться на победу. В первом круге турнира Хольгер Руне легко в трех сетах переиграл более опытного Филипа Краиновича из Сербии, а во втором тот же трюк проделала и в матче против американца Максима Кресси. Следующий соперник Хольгера тоже далеко не самый звездный теннисист.

Юго Эмбер, конечно, не думает сейчас о своей звездности, а просто делает шаг за шагом. И шаги эти у него получаются довольно успешными. Многие думали, что он зачехлит ракетку уже в первом матче против первого номера Франции Ришара Гаске, но победил как раз Юго в трех сетах. Дальше ему предстояло сыграть с американцем Денисом Кудлой, вновь победа, но уже в четырех сетах. Максимум ли это для молодого француза, узнаем в поединке с Руне.

Вполне возможно, что максимум. Ранее теннисисты встречались дважды, оба раза в прошлом году, и оба раза легко побеждал Руне. Сейчас все вновь складывается в его пользу. Букмекеры считают его фаворитом. Winline предлагает на победу датчанина коэффициент 1,18, выигрыш Баутисты-Агута оценивается коэффициентом 4,90.

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