Рублев — Эванс прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка России Андрей Рублев встретится с опытным теннисистом из Великобритании Даниэлем Эвансом. Матч состоится 21 января на Margaret Court Arena, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

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Андрей Рублев шаг за шагом и довольно уверенно продвигается к решающим стадиям турнира Австралиан Опен. Обладатель Кубка Дэвиса, а также двенадцати трофеев на различных турнирах, олимпийский чемпион Токио в миксте пока никак не может сыграть хотя бы в полуфинале какого-либо турнира Большого шлема. Поэтому очень многие осторожно высказываются о его перспективах и на этот раз. Впрочем, Андрей на это не обращает никакого внимания и в первом матче против опытного австрийца Доминика Тима сыграл уверенно победив в трех сетах. Затем ему противостоял опасный соперник из Финляндии Эмиль Руусувуори. С ним пришлось сложнее, первые два сета россиянин взял уверенно, а в третьем завязалась борьба, дело дошло до тай-брейка, в котором финн оказался сильнее. Но в четвертом Андрей не оставил сопернику шансов. Теперь предстоит играть против Даниэля Эванса. Он уступает Рублеву по многим показателям, выиграл всего один турнир ATP, при этом также является обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной своей страны. На турнирах большого шлема дальше четвертого раунда Даниэль не проходил, при этом делала это на харде в Австралии и США. В матче первого круга англичанин в четырех сетах обыграл Факундо Баниса, а во втором довольно легко в трех партиях одолел француза Жереми Шарди.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рублева — 6

победы/поражения Рублева в 2023 году — 2/2

победы/поражения Рублева на харде — 2/2

рейтинг ATP Эванса — 30

победы/поражения Эванса в 2023 году — 3/3

победы/поражения Эванса на харде — 3/3

Факты и статистика перед матчем Рублев — Эванс

Несмотря на непростые отношения с турнирами Большого шлема Андрей Рублев выиграл шесть последних матчей из семи. В отношении Даниэля Эванса статистики нашли один любопытный факт — в шести последних матчах с его участием на Australian Open первый сет заканчивался со счетом 6 : 4.

Статистика личных встреч Рублев — Эванс

В 2016 году теннисисты встретились на корте впервые и с тех пор провели между собой восемь поединков. Каждый одержал по четыре победы, причем последнюю англичанин на турнире в Канаде в августе 2022 года. Тот матч проходил на харде, а в целом на этом покрытии спортсмены играли шесть раз, и тут тоже паритет 3 – 3.

Прогноз на матч Рублев — Эванс

У Эванса удручающая статистика по встречах с теннисистами из первой десятки мирового рейтинга. В 29 таких поединка он одержал лишь пять побед, при этом с Рублевым всегда играет уверенно. А вот Андрею победы в матчах с Даниэлем давались сложно. Тем не менее букмекеры на его стороне. Winline предлагает на победу Рублева коэффициент 1,25, успех англичанина оценивается коэффициентом 4,00.

Наш прогноз: и этот матч будет очень сложным для Андрей, и дело явно не ограничится тремя сетами, но все же россиянин пройдет в третий круг.

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