Грачева — Плишкова прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Россиянка Варвара Грачева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Их матч состоится 21 января и пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало поединка в 03:00 по московскому времени.

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Варвара Грачева продолжает удивлять теннисный мир. То есть, конечно, ее появление в третьем круге Australian Open не сенсация, в прошлом году она уже выступала на этой стадии турнира. Другое дело, что сейчас она практически замыкает первую сотню, а выбивает соперниц гораздо выше стоящих в рейтинге. В первом матче вообще получилась мини-сенсация, когда Грачевой практически без борьбы в трех сетах уступила первая ракетка России Дарья Касаткина. Согласимся, что во втором круге уже Грачева была фавориткой в матче с Лукрецией Стефанини из Италии. Варвара подтвердила этот статус и не менее легко разобралась с соперницей в двух сетах. Теперь на ее пути сильная чешская теннисистка Каролина Плишкова. Спортсменки из этой страны вообще решили на турнире выстрелить, уже трое вышли в третий круг. Каролина в 2019 году играла в полуфинале Австралиан Опен, до той же стадии она добиралась и во Франции, а на Уимблдоне и US Open доходила до финала. В 2017 году она занимала первое место в рейтинге WTA. Послужной список у нее солидный. В первом матче текущего турнира она в двух сетах справилась с китаянкой Сиюй Ван, а во втором сломила сопротивление Юлии Путинцевой из Казахстана и тоже в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Грачевой — 97

победы/поражения Грачевой в 2023 году — 3/2

победы/поражения Грачевой на харде — 3/2

рейтинг WTA Плишковой — 31

победы/поражения Плишковой в 2023 году — 4/2

победы/поражения Плишковой на харде —4/2

Факты и статистика перед матчем Грачева — Плишкова

У Каролины Плишковой сильная подача, а Варвара неудачно играет с такими соперницами. В последних шести проигранных матчах против таких теннисисток Грачева выиграла только один сет. В свою очередь Плишкова в матчах с соперницами из первой сотни одержала четыре победы подряд, не проиграв ни одного сета.

Статистика личных встреч Грачева — Плишкова

Ранее теннисистки на кортах не встречались, это будет их первый поединок.

Прогноз на матч Грачева — Плишкова

Варваре Грачевой придется очень сложно в этом матче. Одна надежда на то, что у Плишковой не пойдет подача. Но она может не пойти в нескольких геймах, но чтобы весь матч… Поэтому надежд на победу россиянки мало. Букмекеры придерживаются того же мнения. Winline предлагает на победу Грачевой коэффициент 4,00. Успех Плишковой оценивается коэффициентом 1,25.

Наш прогноз: Грачева может проявить характер и взять один сет, но для победы этого окажется мало, дальше пройдет Каролина Плишкова.

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