Джокович — Димитров прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Новак Джокович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с довольно опасным соперником Григором Димитровым из Болгарии. Матч состоится 21 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Девятикратный победитель Australian Open пока довольно успешно продвигается по турнирной сетке. Все уже успели забыть историю годичной давности, когда австралийские власти не пустили сербы в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса. В матче первого круга серб встречался с испанцем Роберто Карбаллесом Баэной и не испытал ни малейших проблем. В первом сете он отдал сопернику три гейма, а два других взял под ноль. Во втором круге Джоковичу противостоял не самый именитый теннисист француз Энцо Коко. Все ожидали от Новака чего-то подобного первому поединку. Так все и начиналось, но во втором сете Коко оказал мощное сопротивление и выиграл его на тай-брейке. Но в двух последующих все встало на свои места. Григор Димитров доходил на Австралиан Опен до полуфинала в 2017 году и любит выступать в этой стране. В первом круге у него получился сложный матч с россиянином Асланом Карацевым. Пусть болгарин и победил в трех сетах, но сил затратил немало. Гораздо проще ему пришлось во втором поединке против другого серба Ласло Дьере. Он отдал ему всего пять геймов, а третий сет взял под ноль. Отомстит ли Джокович за своего соотечественника?

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 5

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 6/0

победы/поражения Джоковича на харде — 6/0

рейтинг ATP Димитрова — 28

победы/поражения Димитрова в 2023 году — 4/1

победы/поражения Димитрова на харде — 4/1

Факты и статистика перед матчем Джокович — Димитров

Удивительная статистика у Новака Джоковича на турнирах в Австралии, его победная серия здесь насчитывает уже 36 матчей подряд. Григор Димитров проиграл шесть из семи последних матчей, когда на другой стороне корта был представитель первой десятки мирового рейтинга.

Статистика личных встреч Джокович — Димитров

Спортсмены встречались между собой десять раз и на счету Григора лишь одна победа. Одержал он ее десять лет назад на грунтовом турнире в Мадриде. Последний на сегодняшний день матч состоялся во Франции на харде, Джокович в полуфинале победил в двух сетах. В целом на харде теннисисты встречались шесть раз.

Прогноз на матч Джокович — Димитров

В любых других обстоятельствах можно было бы ставить на Джоковича не задумываясь, но он испытывает серьезные проблемы с левым бедром. В матче с Коко он брал медицинский тайм-аут, поэтому все может быть. Букмекеры полностью на стороне сербского теннисиста. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,13, успех болгарина оценивается коэффициентом 6,00.

Наш прогноз: если матч затянется, не факт, что Джокович окажется сильнее, поэтому он предпримет все усилия, чтобы разобраться с Димитровым в трех сетах.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023