Маррей показал большой палец на вопрос о самочувствии на первой тренировке после матча до 4 утра

Теги Энди Маррей Australian Open ATP Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей провел первую тренировку после вчерашнего матча с Танаси Коккинакисом, который продолжался 5 часов 45 минут и закончился в 4:06 утра.

Когда британец уходил с корта, корреспондент Sports.ru Максим Янчевский спросил его, как он себя чувствует. Маррей в ответ показал большой палец и улыбнулся.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов, в 35 лет с железным бедром, до 4 утра

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6 комментариев

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Sincere
Маррей показал спортсу в лице Янчевского большой палец))
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tigermv
Ответ Сергей Чугунников
Психологически, мне кажется, Маррей готов все 7 матчей из 5 сетов играть. А вот физически вряд-ли
Психологически это тоже очень изнурительно постоянно выбираться из ямы..

Физику они как раз умеют восстановить, существует множество вариантов..
0
0
0
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sashati
"Маррей в ответ показал большой палец", а должен был показать другой!)
+1
0
+1
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tanith
Ответ tigermv
Два подряд таких матча вытянуть - это конечно круто! Но психологически не факт, что его хватит на еще один..
психологически то хватит, а вот физически...
+3
0
+3
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Сергей Чугунников
Ответ tigermv
Два подряд таких матча вытянуть - это конечно круто! Но психологически не факт, что его хватит на еще один..
Психологически, мне кажется, Маррей готов все 7 матчей из 5 сетов играть. А вот физически вряд-ли
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tigermv
Два подряд таких матча вытянуть - это конечно круто!

Но психологически не факт, что его хватит на еще один..
+3
-1
+2
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