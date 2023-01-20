Маррей показал большой палец на вопрос о самочувствии на первой тренировке после матча до 4 утра
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей провел первую тренировку после вчерашнего матча с Танаси Коккинакисом, который продолжался 5 часов 45 минут и закончился в 4:06 утра.
Когда британец уходил с корта, корреспондент Sports.ru Максим Янчевский спросил его, как он себя чувствует. Маррей в ответ показал большой палец и улыбнулся.
🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов, в 35 лет с железным бедром, до 4 утра
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Физику они как раз умеют восстановить, существует множество вариантов..
Но психологически не факт, что его хватит на еще один..