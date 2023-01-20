Джокович – Маррею после камбэка за 5:45: «Феноменальный бойцовский дух большого чемпиона! Очень вдохновляет!»

обратился к Энди Маррею и после их матча на Australian Open. Маррей отыгрался с 0:2 по сетам и победил за 5 часов 45 минут, закончив в 4:06 утра.

«Танаси, потрясающий матч. Ты – воин 💪.

Энди, феноменальный бойцовский дух большого чемпиона! Очень вдохновляет! Молодец, друг.

Не хватило всего 8 минут. Извини, друг 😂💪», – написал Джокович и приложил фото с часами после финала -2012, длившегося 5 часов 53 минуты.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

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