Джокович – Маррею после камбэка за 5:45: «Феноменальный бойцовский дух большого чемпиона! Очень вдохновляет!»

Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open ATP Танаси Коккинакис Теннис

Новак Джокович обратился к Энди Маррею и Танаси Коккинакису после их матча на Australian Open. Маррей отыгрался с 0:2 по сетам и победил за 5 часов 45 минут, закончив в 4:06 утра.

«Танаси, потрясающий матч. Ты – воин 💪.

Энди, феноменальный бойцовский дух большого чемпиона! Очень вдохновляет! Молодец, друг.

Не хватило всего 8 минут. Извини, друг 😂💪», – написал Джокович и приложил фото с часами после финала Australian Open-2012, длившегося 5 часов 53 минуты.

🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

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4 комментария

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Verdo
Ответ ugmyanswer
Для Достижений целей на корте нужен злой Джокер
злой позитив-залог успеха
0
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0
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Buharoid
Блин, если сойдутся в сетке это будет прям эпическое "дед с батей сцепились по пьяни".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Ответ Dm ycontact
Хорошее настроение — залог успеха! Желаю Новаку, всегда быть позитивным и приносить радость окружающим.
Для Достижений целей на корте нужен злой Джокер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Хорошее настроение — залог успеха!
Желаю Новаку, всегда быть позитивным и приносить радость окружающим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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