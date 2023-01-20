Ммо о том, что стал на AO лаки-лузером и обыграл Зверева: «Я уже вещи собрал. Вчера должен был улетать»
Американец Майкл Ммо прокомментировал победу над Александром Зверевым – 6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2 во втором круге Australian Open. Ммо попал в основную сетку как лаки-лузер.
«Я не знаю, может, сейчас наконец проснусь. Это прямо не похоже на реальность. Последние 48 часов получились сумасшедшими. Я готовился ехать домой, купил билет на самолет, уже собрал вещи. Вчера должен был улететь.
А теперь я тут, одержал лучшую победу в карьере. Это нереально.
Не думаю, что еще когда-нибудь скажу, что я невезучий. Я теперь не имею права так говорить».
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