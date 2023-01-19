Australian Open: Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафу прямая трансляция матча 20.01.2023

Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 20 января встретится с американцем Фрэнсисом Тиафу. Матч начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

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Матч пройдет на корте John Cain Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен Хачанов довольно уверенно вышел в третий раунд Australian Open, поочередно одолев сначала испанца Бернабе Сапату Мираллеса в трех сетах, а затем австралийца Джейсона Кублера. Однако такую возможность для россиянина рассматривали все специалисты. В третий круг он выходить должен был. Другое дело, что ранее на кортах Мельбурн-парка он в третьем круге и завершал свои выступления. Сможет ли он преодолеть этот барьер, узнаем уже скоро.

Фрэнсис Тиафу вторая ракетка своей страны и в Австралии доходил до четвертьфинала. В целом он хоть и моложе Хачанова, но на турнирах Большого шлема успехов имеет больше. В прошлом году он играл в полуфинале родного Открытого чемпионата США. На этот раз в первом круге он в упорном поединке преодолел сопротивление Даниэля Альтмайера. Спортсменам пришлось играть четыре сета с двумя тай-брейками. Зато во втором затратил минимум усилий в матче с китайцем Шан Цзюнчэном — легкая победа в трех сетах.

Соперники встречались дважды в Уимблдоне и оба раза Хачанов оказывался сильнее в третьем круге турнира. Возьмет ли Тиафу реванш? Шансы у спортсменов абсолютно равны. Такого же мнения придерживаются и букмекеры. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,93, выигрыш Тиафу оценивается коэффициентом 1,91.

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