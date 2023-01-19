Australian Open: Елена Рыбакина — Даниэль Коллинс прямая трансляция матча 20.01.2023

Действующая чемпионка Уимблдона теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису будет встречаться с американкой Даниэль Коллинс. Матч состоится 20 января, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Поединок состоится на корте Kia Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Обе спортсменки могут занести прошлый сезон себе в актив, так как они сыграли в финалах турниров Большого шлема. Вот только Рыбакина выиграла в Великобритании, а Коллинс не смогла победить в Австралии. Кто-то из них продолжит путь по турнирной сетке. Визуально матчи на турнире пока даются Рыбакиной проще. В первом круге Елена переиграла Элизабетту Коччаретто из Италии в двух сетах, а во втором очень легко справилась с Кайей Юван из Словении.

Даниэль предпринимает еще одну попытку пробиться в финал Австралиан Опен, где у нее пока получалось лучше, чем у казахстанской спортсменки. Однако первые поединки американка провела более тяжело и затратила больше сил. В первом матче она играла с россиянкой Анной Калинской и ей понадобилось сыграть все три сета для победы, во втором вообще все висело на волоске до последнего гейма. На супертай-брейке она переиграла чешку Каролину Мухову. С другой стороны, такие победы говорят о сильном характере Коллинс.

Рыбакина и Коллинс играли дважды и пока у них паритет. В 2021 году у себя на родине в Сан-Хосе сильнее была американка. Во втором матче, который состоялся несколько недель назад в Аделаиде первенствовала уже Елена. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу Рыбакиной коэффициент 1,75, победа Коллинс оценивается коэффициентом 2,14.

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