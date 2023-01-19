Australian Open: Джессика Пегула — Марта Костюк прямая трансляция матча 20.01.2023

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула за выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису поборется с Мартой Костюк из Украины. Матч состоится 20 января, ориентировочное начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Поединок состоится на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Американская теннисистка одна из фавориток Australian Open. Она третья ракетка мира и вправе претендовать на титул. Более того, на командном турнире United Cup совсем недавно она смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швентек и сделала это довольно легко. Так что все в ожидании повторения этого поединка. В первом круге Джессика легко переиграла молодую теннисистку из Румынии Жаклин Адину Кристиан в двух сетах, а во втором матче затратила гораздо больше усилий, чтобы сломить сопротивление белорусской теннисистки Александры Саснович, но победа тоже в двух партиях.

У теннисисток из Украины в последние годы наметился прогресс. Несмотря на сложные обстоятельства здесь появляются перспективные спортсменки и Марта одна из них. Она уже знает как проходить несколько раундов на турнирах Большого шлема, а на Австралиан Опен делает это в третий раз. В первом раунде она неожиданно легко переиграла в двух сетах американку Аманду Анисимову, а во втором круге взяла верх над австралийкой Оливией Гадеки.

Спортсменки встречались чуть менее полугода назад на турнире в Цинциннати. Джессика выиграла в трех сетах, матч проходил на харде. Букмекеры справедливо считают фавориткой третью ракетку мира, но разрыв в коэффициентах не огромный. Winline предлагает на победу Пегулы коэффициент 1,29, победа Костюк оценивается коэффициентом 3,65.

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