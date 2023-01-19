Australian Open: Денис Шаповалов — Хуберт Хуркач прямая трансляция матча 20.01.2023

Канадец Денис Шаповалов в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с первой ракеткой Польши Хубертом Хуркачем. Их поединок ориентировочно начнется не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Матч состоится 20 января на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Несмотря на молодость Денис Шаповалов довольно опытный теннисист. В юниорах он подавал большие надежды и на взрослом уровне стал их оправдывать, пусть и не всегда бывает стабилен. На Australian Open он уже доходил до четвертьфинала и на этот раз стремится как минимум повторить тот успех. На пути к матчу с поляком он поочередно переиграл серба Душана Лайовича и японца Таро Даниэля, пусть победы дались ему и не совсем легко.

В отличие от Шаповалова Хуберт Хуркач впервые на кортах Мельбурн-парка вышел в третий круг. В последнее время польский теннисист показывает уверенную игру и не просто так занимает одиннадцатую позицию в мировом рейтинге. В первом круге турнира он испанца Педро Мартинеса Портеро, а во втором раунде в пяти сетах переиграл Лоренцо Сонего из Италии.

Теннисисты встречались между собой пять раз, причем все поединки проходили на харде и только однажды на заключительной стадии турнира в полуфинале

Winston-Salem Open в США. Минимальное преимущество по победам на стороне поляка 3 – 2. Букмекеры отдают минимальное предпочтение Хуркачу. Winline предлагает на победу польского теннисиста коэффициент 1,89, выигрыш Шаповалова оценивается коэффициентом 1,95.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023