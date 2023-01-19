Циципас — Грикспор прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в матче третьего круга на турнире Australian Open будет встречаться с Тэллоном Грикспором из Нидерландов. Матч состоится 20 января на центральном корте Rod Laver Arena, начало не ранее 04:15 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Греческий теннисист опытный турнирный боец и только на Australian Open трижды играл в полуфинале, но всякий раз оступался. Сейчас в туре нет лидера, превосходящего на голову других. Играть можно с каждым и у каждого выигрывать. В этом шанс таких теннисистов как Стефанос Циципас, которые ранее оступались в матчах с Джоковичем или Надалем. В первом круге грек встречался с довольно сильным французом Кантеном Алисом. Первый сет поединка был очень упорным и теннисистам пришлось играть тай-брейк. Циципас победил как и в двух других. Во втором матче ему противостоял японец Ринки Хиджиката и вот тут уже никаких проблем не было — уверенная победа в трех сетах. Тэллон Грикспор ни разу не выходил на турнирах Большого шлема в третий круг. и это будет его первым подобным опытом. Если в первом круге ему со жребием повезло, голландец встречался с лакилузером Павлом Котовым и победил в трех сетах. Россиянин оказал серьезное сопротивление только во втором. Зато во втором круге его ждал соперник куда более серьезный — соотечественник, стоящий выше в рейтинге, Ботик ван де Зандшульп. Однако победил Тэллон еще более уверенно, в каждом сете взяв подачу соперника.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Циципаса — 4

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 6/0

победы/поражения Циципаса на харде — 6/0

Рейтинг ATP Корды — 63

победы/поражения Корды в 2023 году — 5/0

победы/поражения Корды на харде — 5/0

Факты и статистика перед матчем Циципас — Грикспор

Оба соперника могут похвастаться победными сериями с начала нового года. У Циципаса она составляет шесть матчей, у Грикспора пять и теперь у кого-то она прервется.

Статистика личных встреч Циципас — Грикспор

Ранее соперники друг с другом не встречались.

Прогноз на матч Циципас — Грикспор

Не стоит забывать, что Тэллон Грикспор накануне Australian Open взял свой первый профессиональный трофей в карьере в индийской Пуне и показывает свой лучший теннис. Циципасу не стоит недооценивать голландца. И все же букмекеры предсказывают легкую победу греку. Winline предлагает на выигрыш Стефаноса коэффициент 1,09, успех Грикспора оценивается коэффициентом 7,60.

Наш прогноз: да, Циципас безусловно сильнее, он опытнее и разнообразно действует на корте. Однако если Грикспор продолжит так играть как в первых двух раундах, то у Стефаноса могут возникнуть проблемы.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023