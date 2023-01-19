Хачанов — Тиафу прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Карен Хачанов будет играть с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафу. Их матч состоится 20 января на корте John Cain Arena, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Вновь Карен Хачанов на Australian Open, вновь он достигает третьего круга и вновь пытается его преодолеть. Ранее эта стадия на кортах Мельбурн-парка всегда для него была камнем преткновения. Он не раз на других турнирах Большого шлема заходил по сетке дальше и знает как побеждать, но либо не везло с соперниками, либо Карена подводили свои собственные силы. Пока он выступает довольно уверенно. В первом круге он играл с испанцем Бернабе Сапатой Мираллесом. Первый сет сложился для россиянина непросто, пришлось играть тай-брейк, но в двух других он отдал своему оппоненту только два гейма. Второй матч пришлось играть с хозяином корта австралийцем Джейсоном Кублером. Тут за победу пришлось играть четыре сета. Проблемы у Хачанова возникли только во второй партии. Следующая стадия, и матч против Фрэнсиса Тиафу. Довольно быстро прогрессирующий американец, вторая ракетка своей страны и соперник далеко не самый удобный. Тиафу в первом круге провел тяжелый поединок с Даниэлем Альтмайером, который уместился в четыре сета, но в двух из них пришлось играть тай-брейк. Во втором круге матч с китайцем Шан Цзюнчэном дался ему куда проще — легкая победа в трех сетах. Карену нужно будет постараться, чтобы вновь не остановиться на этой стадии турнира.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Хачанова — 20

победы/поражения Хачанова в 2023 году — 5/2

победы/поражения Хачанова на харде — 5/2

Рейтинг ATP Тиафу — 17

победы/поражения Тиафу в 2023 году — 7/1

победы/поражения Тиафу на харде — 7/1

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Тиафу

Не в пользу Карена тот факт, что он смог выиграть только один матч из последних пяти с соперниками из первой двадцатки мирового рейтинга. Фрэнсис Тиафу очень любит выступать на австралийских кортах. На его счету восемь подряд побед в матчах, проходивших на континенте.

Статистика личных встреч Хачанов — Тиафу

Соперники играли между собой дважды, и оба матча проходили на Уимблдонском турнире, причем в третьем круге. Оба раза первенствовал Хачанов. В 2018 году пришлось играть пять сетов, а спустя три года все было решено в трех партиях.

Прогноз на матч Хачанов — Тиафу

Для Хачанова вопрос в первую очередь находится в области психологии. Сможет справиться с этой проблемой, путь в четвертый круг ему будет открыт. Он мало в чем уступает Тиафу. Букмекеры в этом матче фаворита не видят. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,93, успех американца оценивается коэффициентом 1,91.

Наш прогноз: поединок точно будет затяжным и упорным, в котором Карен окажется чуточку удачливее, ставим на его победу в четырех сетах.

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