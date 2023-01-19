Рыбакина — Коллинс прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американкой Даниэль Коллинс. Матч состоится 20 января на корте Kia Arena, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени.

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Елену Рыбакину и до прошлого года довольно хорошо знали в теннисных кругах главным образом не из-за спортивных результатов, а благодаря переходу под флаг Казахстана. Однако в прошлом сезоне все изменилось, и своей победой на Уимблдонском турнире она буквально ворвалась в теннисную элиту. Но как обычно бывает, такие победы ко многому обязывают и теперь нужно доказывать свою состоятельность на каждом турнире. На Australian Open пока все удается. В первом круге Елена играла с молодой и прогрессирующей итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Победа в двух сетах, но сил пришлось потратить немало. Во втором раунде матч со словенкой Кайей Юван дался Рыбакиной намного проще. Своей сопернице в двух сетах она отдала только три гейма. Даниэль Коллинс пока самая опытная соперница для москвички по турнирной сетке. Более того на Австралиан Опен 2022 года она вышла в финал, где уступила хозяйке корта Эшли Барти. В первом круге Даниэль проводила матч с россиянкой Анной Калинской и выиграла с трудом в трех сетах. Второй матч американки вышел еще более упорным. Она проводила его с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, и дело дошло до супертай-брейка. Удача была на стороне Коллинс.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Рыбакиной — 25
  • победы/поражения Рыбакиной в 2023 году — 3/2
  • победы/поражения Рыбакиной на харде — 3/2
  • Рейтинг WTA Коллинс — 11
  • победы/поражения Коллинс в 2023 году — 4/2
  • победы/поражения Коллинс на харде — 4/2

Факты и статистика перед матчем Рыбакина — Коллинс

На турнирах Большого шлема Елена Рыбакина выиграла девять из десяти из девяти последних поединков с учетом матчей Уимблдонского турнира. Даниэль Коллинз сыграла в январе на турнире в Аделаиде, где вышла в четвертьфинал и там проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

Статистика личных встреч Рыбакина — Коллинс

Всего спортсменки провели между собой два поединка. В начале января на турнире Аделаида 1 Елена Рыбакина в первом раунде выиграла в двух сетах. Первый из матч был сыгран годом ранее в четвертьфинале турнира в американском Сан-Хосе, там победила Коллинс. Оба поединка проходили на харде. 

Прогноз на матч Рыбакина — Коллинс

Даже несмотря на победу над Коллинс в матче трехнедельной давности все равно Елена выглядит сильнее, в том числе если сравнивать их матчи с соперницами в первом и во втором круге. Букмекеры отдают преимущество теннисистке из Казахстана. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,75, успех Коллинс оценивается коэффициентом — 2,14.

Наш прогноз: все в этом матче могут решить нюансы, будет борьба характеров и в ней Елена окажется чуточку сильнее. Скорее всего для победы Рыбакиной понадобится сыграть все три сета.

Результаты Australian Open 2023

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