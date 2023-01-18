Медведев — Корда прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Финалист прошлого Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев в третьем круге встретится с американцем Себастьяном Кордой. Матч состоится 20 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

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Даниил Медведев пока катком прошелся по своим соперниками на кортах Мельбурн-парка, но в третьем раунде ему придется встретиться с теннисистом посерьезнее. В первом круге россиянин в трех сетах переиграл американца Маркоса Гирона, подарив ему только три гейма. Во втором круге Даниилу пришлось затратить чуть больше усилий в матче с австралийцем Джоном Миллманом, хотя тот является лишь седьмой ракеткой у себя в стране. В первом сете была борьба, но Медведев его забрал со счетом 7 : 5, дальше стало легче — дважды по 6 : 2. Видно, что Даниил настроен серьезно на этот турнир, впрочем, как и всегда. Два года подряд проигрывать в финале очень обидно. Посмотрим, будет ли третий. Пока же будет третий круг и тут он встретится уже с третьей ракеткой США Себастьяном Кордой. Молодой перспективный теннисист выигрывал в юниорах Australian Open в 2018 году и, конечно, хочет повторить этот результат на взрослом уровне. В прошлом году он дошел на кортах Мельбурн-парка до четвертого круга. На этот раз в первом раунде Корда в четырех сетах обыграл Кристиана Гарина, а во втором взял верх над японцем Есуки Ватануки в трех сетах. Матч с экс-первой ракеткой мира станет серьезным испытанием для американца.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Медведева — 6

победы/поражения Медведева в 2023 году — 5/1

победы/поражения Медведева на харде — 5/1

Рейтинг ATP Корды — 31

победы/поражения Корды в 2023 году — 6/1

победы/поражения Корды на харде — 6/1

Факты и статистика перед матчем Медведев — Корда

На четырех последних турнирах Большого шлема Даниил Медведев всегда преодолевал барьер третьего круга. При коэффициенте букмекеров от 3,00 до 6,00 на победу Себастьян Корды, спортсмен проиграл шесть из семи последних матчей.

Статистика личных встреч Медведев — Корда

Спортсмены встречались один раз немногим более одного года назад на турнире Rolex Paris Masters в Париже, матч проходил на харде и Даниил Медведев в третьем круге одержал победу в трех сетах.

Прогноз на матч Медведев — Корда

Медведев фаворит предстоящего матча и будет им в случае победы до конца турнира, если бы не соперники уровня Джоковича или Надаля. Букмекеры считают, что россиянин должен без особых проблем проходить дальше. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,22, успех американца оценивается коэффициентом 4,50.

Наш прогноз: а вот нам думается, что Корда может создать проблемы Даниилу, но уровень тенниса россиянина сейчас таков, что побеждать он должен, иначе его вылет будет еще одной сенсацией.

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