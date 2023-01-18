Азаренко — Киз прогноз на матч третьего круга Australian Open 2023

Виктория Азаренко уверенно прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, где сыграет с четвертой ракеткой США Мэдисон Киз. Матч теннисисток состоится 20 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

На Австралиан Опен белорусская теннисистка всегда чувствует себя как дома, она знает как здесь побеждать, пусть и делала это давно, зато дважды. Другое дело, что со временем силы уже становятся не те, теряется скорость и мощь, которые всегда были визитными карточками Виктории. Однако хорошо видно, что на кортах Мельбурн-парка ее игра преображается. В первом круге она уже встречалась с одной американкой Софьей Кенин, которая так же в свое время выигрывала этот турнир. Победа далась Азаренко в двух сетах, причем второй закончился на тай-брейке. Во втором раунде ей противостояла соперница из Аргентины Надя Подорошка и мат оказался для Виктории легкой прогулкой, она победила менее чем за час, отдав сопернице только один гейм. Мэдисон Киз спортсменка куда более опытная, нежели две предыдущие визави. Тринадцатая на данный момент ракетка мира дважды играла в полуфинале на кортах Мельбурн-парка, и во второй раз это случилось в прошлом году. В первом круге Мэдисон в трех сетах переиграла россиянку Анну Блинкову. Матч второго раунда против китаянки Синьюй Ван дался ей намного проще — победа в двух сетах. Сил Виктория и Мэдисон затратили примерно одинаковое количество, и очный их поединок обещает быть очень интересным.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Азаренко — 24

победы/поражения Азаренко в 2023 году — 4/2

победы/поражения Азаренко на харде — 4/2

Рейтинг WTA Киз — 13

победы/поражения Киз в 2023 году — 7/0

победы/поражения Киз на харде — 7/0

Факты и статистика перед матчем Азаренко — Киз

На Australian Open Виктория Азаренко выиграла девять матчей подряд в третьем круге и неизменно проходила дальше. В свою очередь у Мэдисон Киз не очень хорошая статистика против оппоненток из Топ-50 рейтинга. Она проиграла в пяти из десяти последних таких поединках.

Статистика личных встреч Азаренко — Киз

Спортсменки играли между собой трижды и неизменно побеждала белоруска. Можно вынести за скобки их первый поединок, когда Киз снялась из-за травмы, но в двух остальных преимущество Азаренко было серьезным. В последний раз они встречались в Мексике на турнире Guadalajara Open Akron на харде в октябре 2022 года.

Прогноз на матч Азаренко — Киз

Виктория Азаренко пока впечатляет своей игрой больше нежели Киз. Того же мнения придерживаются и букмекеры. Winline предлагает на победу Азаренко коэффициент 1,75, на победу Киз — 2,14.

Наш прогноз: матч точно будет непростым для обеих спортсменок. Конечно, впечатляет победная серия Мэдисон в начале года, но по большому счету соперниц уровня Азаренко у нее пока не было. Ждем победу Виктории в двух сетах.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023