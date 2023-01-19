Джокович о том, что попросил судью выгнать пьяного болельщика: «Я терпел оскорбления полтора часа, даже почти два. Всему есть предел»

Новак Джокович рассказал, почему попросил выгнать с трибун Australian Open пьяного болельщика. В четвертом сете матча с Энцо Куако он обратился к судье.

«Ну, во-первых, я должен сказать, что это была ситуация, в которой участвовало несколько человек, поэтому я не обобщаю. Большинство людей, подавляющее большинство людей – здесь или на других турнирах – всегда уважительны. Они хорошие болельщики и платят за то, чтобы на нас смотреть. Я это уважаю. Это спорт. Кому-то ты нравишься больше, кому-то меньше. У меня нет с этим проблем.

Мне не нравится, когда заходят слишком далеко – причем не один раз. С самого начала эти люди были подвыпившие, и это было очевидно. Я ходил за полотенцем туда, где они сидели, и это было достаточно близко, чтобы слышать, что говорил один из них. Вы тоже слышали его голос много раз за сегодня, он оскорблял меня и говорил абсолютно неуважительные вещи.

Я терпел это полтора часа, даже почти два. Я давал знаки судье на вышке, когда видел, что он смотрел на того мужчину. Думаю, ответственные за то, чтобы контролировать толпу – судья на вышке или супервайзер, кто бы это ни был – должны были сделать немного больше. А они ждали, пока я подойду к судье и буду выглядеть, как плохой парень, из-за которого кого-то выгнали с матча – а именно так все и будет выглядеть в новостях.

Это было абсолютно необязательно. Почему игроки должны все время реагировать и решать проблемы, когда это продолжается уже два часа? Не 10 минут. Я против этого, поэтому я подошел к судье, с меня было достаточно.

Когда мне что-то говорят, я могу терпеть пять, шесть раз, но всему есть предел. Этот предел был превышен, поэтому я вмешался и спросил судью на вышке, собирается ли он что-то с этим делать. Он это сделал, и я его поблагодарил.

Я или любой другой игрок не должны разбираться с такими ситуациями во время матча, который уже идет два часа. Этого более чем достаточно для реакции от супервайзера или судьи на вышке – тех, кто несет ответственность за соблюдение порядка. Они должны это делать, не дожидаясь просьбы игрока».

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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