Джокович о травме бедра: «Есть два выхода: сняться или продолжать. Я собираюсь продолжать»

Новак Джокович рассказал о травме бедра. У него спросили, насколько он уверен, что сможет сыграть с травмой еще пять матчей на Australian Open.

«Я беспокоюсь. Не могу сказать, что это не так. У меня есть причина для беспокойства.

Но в то же время я должен принять обстоятельства и попытаться подстроиться под свою команду. Мой физиотерапевт и медицинская команда делают все возможное, чтобы я мог играть каждый матч.

Больше не о чем говорить. Есть два выхода: сняться или продолжать. Я собираюсь продолжать. Послезавтра постараюсь сыграть и побороться с отличным игроком – Димитровым.

Я знаю, что с этого момента для меня матчи станут только сложнее. Два года назад у меня были похожие обстоятельства здесь, в Австралии – я играл с порванной мышцей живота, и мне пришлось адаптироваться. Каким-то образом я прошел через это и выиграл турнир.

Но сейчас, очевидно, все по-другому. Я не знаю, как отреагирует мое тело. Я надеюсь на лучшее, на положительный исход. Не буду заглядывать дальше одного дня и посмотрим, что будет».

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