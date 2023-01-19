Джокович о травме бедра: «Есть два выхода: сняться или продолжать. Я собираюсь продолжать»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал о травме бедра. У него спросили, насколько он уверен, что сможет сыграть с травмой еще пять матчей на Australian Open.

«Я беспокоюсь. Не могу сказать, что это не так. У меня есть причина для беспокойства.

Но в то же время я должен принять обстоятельства и попытаться подстроиться под свою команду. Мой физиотерапевт и медицинская команда делают все возможное, чтобы я мог играть каждый матч.

Больше не о чем говорить. Есть два выхода: сняться или продолжать. Я собираюсь продолжать. Послезавтра постараюсь сыграть и побороться с отличным игроком – Димитровым.

Я знаю, что с этого момента для меня матчи станут только сложнее. Два года назад у меня были похожие обстоятельства здесь, в Австралии – я играл с порванной мышцей живота, и мне пришлось адаптироваться. Каким-то образом я прошел через это и выиграл турнир.

Но сейчас, очевидно, все по-другому. Я не знаю, как отреагирует мое тело. Я надеюсь на лучшее, на положительный исход. Не буду заглядывать дальше одного дня и посмотрим, что будет».

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13 комментариев

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Dym86
Ответ Valery24
Похоже,все же придется развязаться
Типа новый год новая жизнь? :))
+1
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Nina Hagen
Ахахп
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Юрий Шептухин
За рулил 250-ку. Итоги плачевные. Может и преувеличивает , но момент травмирования на видео есть, диванные травматологи могут посмотреть повтор.
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Verdo
только вперед, на радость всем, кто за чистый спорт, во всех смыслах
0
-2
-2
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arseny572
Будет тяжело в 1/4 и в финале, но нужно держаться, на АО-2021 была хуже ситуация, как мне кажется, но там не сначала турнира. Верим, что все будет хорошо.
+5
-1
+4
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mrs Bennet
Новаче, держись, мы с тобой.
Фанам Новака не паниковать.
Хейтерам прекратить хейтить, не забывайте про РГ.
+1
-3
-2
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Buharoid
Да блин он с травмой баранки вешает, какой сниматься. Нельзя сниматься с такой сеткой))
+3
-3
0
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Могучий дилетант
Выиграет АО, 100%
+3
-2
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Valery24
Похоже,все же придется развязаться
+6
-2
+4
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Eugenie Nation
Волк! Ауф
+2
-6
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Stas Salesov
Будем надеяться, что Муратоглу с Руне остановят этот балаган. Хотя и Димитров пусть попробует)
+12
-7
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Кавабунга Шреддоголовый
Новак, выдержи эти пять матчей, позязя)))
+11
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+8
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Lanapiano
Новак, пожалуйста, держись🙏
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-3
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