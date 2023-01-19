Джокович в ответ на крик «Я люблю тебя, Новак»: «Я тебя тоже»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Энцо Куако Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Энцо Куако во втором круге Australian Open – 6:1, 6:7(6), 6:2, 6:0.

«Сегодня много всего происходило. Энцо нужно отдать должное за то, как он играл и боролся.

Мы оба брали медперерыв, у обоих были проблемы. Мне удалось хорошо отреагировать в третьем сете и особенно в четвертом.

(С трибун кричат «Я люблю тебя, Новак»). Я тебя тоже. И люблю вечерние матчи».

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10 комментариев

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Valery24
А мы-то тебя как любим❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
+1
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Korendos
Это уже стало классикой, хотя, безусловно, приятно, когда тебя так любят.
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S.Graf
Ответ Роман
За 2* =)
Ну, в прошлом году он всё же прилетал. И даже успел тренировку провести
+1
-1
0
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Роман
Когда читаешь пятая ракетка мира..как то странно проговаривать )
+1
0
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Роман
Ответ S.Graf
Австралия приветствует своего Героя. Соскучились за год :о)
За 2* =)
+2
0
+2
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Александр Романов
Возьмет АО
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
Австралия приветствует своего Героя. Соскучились за год :о)
+6
-2
+4
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Giorgi Gio
Хромал, с трибун мешали, но все равно забрал матч надеюсь и турнир выиграет
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
23 подряд победа в Мельбурне и на РЛА в частности
+9
-1
+8
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Czarn
Новак, с победой! Трудный матч, но опять 6-0 в концовке!😂 Желаем дальнейших успехов на АО-23!😃
+15
-3
+12
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