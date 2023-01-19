Джокович в ответ на крик «Я люблю тебя, Новак»: «Я тебя тоже»
Пятая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Энцо Куако во втором круге Australian Open – 6:1, 6:7(6), 6:2, 6:0.
«Сегодня много всего происходило. Энцо нужно отдать должное за то, как он играл и боролся.
Мы оба брали медперерыв, у обоих были проблемы. Мне удалось хорошо отреагировать в третьем сете и особенно в четвертом.
(С трибун кричат «Я люблю тебя, Новак»). Я тебя тоже. И люблю вечерние матчи».
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