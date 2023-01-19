Джокович в ответ на крик «Я люблю тебя, Новак»: «Я тебя тоже»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над Энцо Куако во втором круге – 6:1, 6:7(6), 6:2, 6:0.

«Сегодня много всего происходило. Энцо нужно отдать должное за то, как он играл и боролся.

Мы оба брали медперерыв, у обоих были проблемы. Мне удалось хорошо отреагировать в третьем сете и особенно в четвертом.

(С трибун кричат «Я люблю тебя, Новак»). Я тебя тоже. И люблю вечерние матчи».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе