Джокович попросил выгнать зрителя с трибун Australian Open: «Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует»

попросил вывести зрителя с трибун во втором круге . В четвертом сете он обратился к судье.

«Он меня провоцирует весь вечер. Весь вечер. Вы знаете, кто это. Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует. Он не теннис смотреть пришел. Он хочет меня сбить.

И я спрашиваю: что вы будете делать? Вы его слышали минимум 10 раз. Я его слышал 50 раз. Почему нельзя попросить охрану его вывести?»

Позже этого зрителя и его друзей вывела охрана.

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