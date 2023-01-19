Джокович попросил выгнать зрителя с трибун Australian Open: «Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует»

Теги Новак Джокович Australian Open болельщики ATP Теннис

Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун во втором круге Australian Open. В четвертом сете он обратился к судье.

«Он меня провоцирует весь вечер. Весь вечер. Вы знаете, кто это. Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует. Он не теннис смотреть пришел. Он хочет меня сбить.

И я спрашиваю: что вы будете делать? Вы его слышали минимум 10 раз. Я его слышал 50 раз. Почему нельзя попросить охрану его вывести?»

Позже этого зрителя и его друзей вывела охрана.

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5 комментариев

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huchmuch
А когда Даня просит кого-то выгнать, все сразу начинают возмущаться!
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-1
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S.Graf
костюмчик в тему
+3
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+3
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Ирина Чернявская
В принципе, это правильно. Спортсмены на пределе, а тут какие то алкаши сбивают с игры своими криками. И рядом люди сидят, оно им надо? Пусть дома перед телевизором орут сколько влезет, и слова им никто не скажет.
+12
0
+12
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Nikolay Stavrogin
Вот где-где, а скрепные местные законы против алкоголя на футболе не помешали бы на элитных теннисных турнирах.
Зачем бухать под теннис?
Сразу вспоминаются такие же на 15-40 в финале уимблдона. А если бы там не Джокович играл?
+9
-1
+8
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Verdo
алкашей нельзя пускать на стадион, пусть в пабе смотрят
+20
-1
+19
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