Джокович попросил выгнать зрителя с трибун Australian Open: «Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует»
Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун во втором круге Australian Open. В четвертом сете он обратился к судье.
«Он меня провоцирует весь вечер. Весь вечер. Вы знаете, кто это. Он пьяный совершенно, с первого розыгрыша провоцирует. Он не теннис смотреть пришел. Он хочет меня сбить.
И я спрашиваю: что вы будете делать? Вы его слышали минимум 10 раз. Я его слышал 50 раз. Почему нельзя попросить охрану его вывести?»
Позже этого зрителя и его друзей вывела охрана.
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Зачем бухать под теннис?
Сразу вспоминаются такие же на 15-40 в финале уимблдона. А если бы там не Джокович играл?