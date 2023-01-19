Джокович взял медперерыв во втором круге Australian Open

Теги Новак Джокович травмы Australian Open Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович взял медицинский перерыв во втором круге Australian Open против Энцо Куако. Это произошло при счете 6:1, 4:5.

После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение.

Серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.

Джокович получил травму на победном турнире в Аделаиде. Из-за повреждения он отменил две тренировки перед стартом на «Большом шлеме».

На сегодняшней разминке он был без тейпа.

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10 комментариев

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Юрий Шептухин
Ответ Hardy
Потом удивляются, почему его никто не любит
Да ладно. Другой бы просто проехал катком, а тут шоу мед. перерыв слитый тай и на конец мастер класс. Зрителям на стадионе хорошо. Тем более второй специалист по пилюлям и 6 часовым забегам с молодняком шоу вчера не показал.
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Hardy
Потом удивляются, почему его никто не любит
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Биллибоб
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и как травмированный Притворилович будет физухой давить молодёжь в пятом сете
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Verdo
где сумка врача надаля? сейчас бы пригодилась
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ugmyanswer
Ответ Brooksby31Ruud
а вот с Дженсоном не шути, не любит Богоравный играть с подобными Сэму Куэрри, Джону Изнеру, возможно даже поболее талантливыми
Дженсон возил Новака на USO，пока не вернулась травма из матча с Карацевым
Но если шаурмячного он обыграл с травмой, то с Джокером конечно такое не прокатит
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Brooksby31Ruud
Ответ Consistency
Увидел, что творится в нижней части сетки и от страха в полуфинале играть с Попыриным или Бруксби ногу свело
а вот с Дженсоном не шути, не любит Богоравный играть с подобными Сэму Куэрри, Джону Изнеру, возможно даже поболее талантливыми
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Brooksby31Ruud
некоторые превозмогатели вроде Хэмилтона нервно закурили в сторонке
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Юрий Шептухин
Старикам тут не место(((
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-2
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Consistency
Увидел, что творится в нижней части сетки и от страха в полуфинале играть с Попыриным или Бруксби ногу свело
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+24
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Антон Князев
Никогда такого не было и вдруг)
+14
-3
+11
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