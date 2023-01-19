Джокович взял медперерыв во втором круге Australian Open

21-кратный чемпион «Больших шлемов» взял медицинский перерыв во втором круге против Энцо Куако. Это произошло при счете 6:1, 4:5.

После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение.

Серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.

Джокович получил травму на победном турнире в Аделаиде. Из-за повреждения он отменил две тренировки перед стартом на «Большом шлеме».

На сегодняшней разминке он был без тейпа.

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