Джокович взял медперерыв во втором круге Australian Open
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович взял медицинский перерыв во втором круге Australian Open против Энцо Куако. Это произошло при счете 6:1, 4:5.
После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение.
Серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.
Джокович получил травму на победном турнире в Аделаиде. Из-за повреждения он отменил две тренировки перед стартом на «Большом шлеме».
На сегодняшней разминке он был без тейпа.
Но если шаурмячного он обыграл с травмой, то с Джокером конечно такое не прокатит