Джокович о травме бедра: «Ситуация похожа на ту, в которой я находился на Australian Open два года назад. Думаю, вы теперь все понимаете»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович сравнил травму бедра с травмой живота 2021 года. Тогда он выиграл Australian Open с надрывом мышцы.

«Ситуация похожа на ту, в которой я здесь находился два года назад. Думаю, вы теперь все понимаете.

Когда у тебя мало времени на восстановление, нужно делать все возможное для подготовки – то есть, меньше тренироваться и больше отдыхать.

Вы видели меня на тренировке в понедельник – я включился где-то на 50%. На разминке перед матчем добавил, и все было нормально – не идеально, но нормально. Посмотрим, что будет, когда перестанут действовать лекарства и таблетки от воспаления.

Наверное, у меня будет серьезное воспаление. Но день отдыха между матчами дает возможность восстановиться, и опыт двухлетней давности очень помогает. И здорово, что в третьем сете нога чувствовала себя лучше – обычно, если травма усугубляется, все наоборот».

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19 комментариев

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nicckk
Звучит как угроза)
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Вегетарианец_
Ответ Jefri AG
Мелкий и низкий человечек этот Джокович, симулянт по жизни.
Когда у Надаля перед грунтовым сезоном магическим образом исчезают все травмы - он не симулянт по жизни?)) Иди на женскую ветку, не позорься!
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Alex Morhan
Да, любая пресска Новака - работа для хэйтеров. Но всех устраивает, так что можно продолжать)
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ответ ugmyanswer
Здорова дружище Что думаешь по итогам и паре финалистов? И что думал до вылета чесуна?
Медведев не стабилен, Оже явно не в форме, так что не удивлюсь, если Синнер выйдет в финал.
Расклад, при котором Джокович проиграет, мне пока не видится
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Jefri AG
Мелкий и низкий человечек этот Джокович, симулянт по жизни.
+5
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Hardy
Понимаем, симулянт)
+5
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Verdo
фу, опять гадость в комментах на чемпиона клевещет
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Ksenia RN
Ответ costa0545
Да мы всё понимаем, но это похоже из поговорки, про того пастуха, так дело пойдёт, верить ему уже ни кто не будет)))
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+3
-14
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TennisForever
Комментарий скрыт
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costa0545
Да мы всё понимаем, но это похоже из поговорки, про того пастуха, так дело пойдёт, верить ему уже ни кто не будет)))
+5
-8
-3
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ugmyanswer
Ответ Lana5
Ага, все все понимают, сначала нагнетать " вот такой рубец", потом Преодоление. Любит он все преувеличивать
Сербский Драматический Театр
+5
-7
-2
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Славонычч
Сказочник Новак 🤗
+9
-5
+4
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ugmyanswer
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Давай без этого цирка, Ноле. У тебя тут нет конкурентов в принципе, можешь как на АО-19 переехать всех катком.
Здорова дружище
Что думаешь по итогам и паре финалистов?
И что думал до вылета чесуна?
+4
-2
+2
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Nikolay Stavrogin
Давай, Ноле. Очень хочется повторения первой половины 2021г. А ещё лучше 2011. Просим)
+18
-6
+12
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Sincere
Когда он "улыбнулся" в прошлом интервью, я написала, что всё понятно, а Борзов спросил - что понятно? Теперь Джок прямым текстом говорит - "ну вы всё понимаете"😁
+5
-3
+2
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Давай без этого цирка, Ноле. У тебя тут нет конкурентов в принципе, можешь как на АО-19 переехать всех катком.
+6
-4
+2
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Lana5
Ага, все все понимают, сначала нагнетать " вот такой рубец", потом Преодоление. Любит он все преувеличивать
+6
-12
-6
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Alex Morhan
Это сильное заявление, тут оценят
+21
-2
+19
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Стэн Смит
Если всё как два года назад, то ждём титул!
+11
-1
+10
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