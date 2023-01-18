Джокович о травме бедра: «Ситуация похожа на ту, в которой я находился на Australian Open два года назад. Думаю, вы теперь все понимаете»

сравнил травму бедра с травмой живота 2021 года. Тогда он выиграл с надрывом мышцы.

«Ситуация похожа на ту, в которой я здесь находился два года назад. Думаю, вы теперь все понимаете.

Когда у тебя мало времени на восстановление, нужно делать все возможное для подготовки – то есть, меньше тренироваться и больше отдыхать.

Вы видели меня на тренировке в понедельник – я включился где-то на 50%. На разминке перед матчем добавил, и все было нормально – не идеально, но нормально. Посмотрим, что будет, когда перестанут действовать лекарства и таблетки от воспаления.

Наверное, у меня будет серьезное воспаление. Но день отдыха между матчами дает возможность восстановиться, и опыт двухлетней давности очень помогает. И здорово, что в третьем сете нога чувствовала себя лучше – обычно, если травма усугубляется, все наоборот».

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