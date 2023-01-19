Australian Open. Расписание 5-го дня. Хачанов сыграет не раньше 11:00 мск, Медведев – последним запуском на центральном корте
Australian Open опубликовал расписание на пятый игровой день, 20 января. Пока что оно есть только для главных кортов.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Барбора Крейчикова (20) – Ангелина Калинина;
Стефанос Циципас (3) – Тэллон Грикспор;
Бернарда Пера – Кори Гауфф (7).
Вечер
Мэдисон Киз (10) – Виктория Азаренко (24);
Себастьян Корда (29) – Даниил Медведев (7).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Мартон Фучович – Янник Синнер (15);
Джессика Пегула (3) – Марта Костюк;
Ига Швентек (1) – Кристина Букша (Q).
Вечер
Хуберт Хуркач (10) – Денис Шаповалов (20);
Чжу Линь – Мария Саккари (6).
На John Cain Arena не раньше 11 утра по Москве сыграют Карен Хачанов (18) и Фрэнсис Тиафу (16).
Полностью расписание появится здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии