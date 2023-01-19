Australian Open. Расписание 5-го дня. Хачанов сыграет не раньше 11:00 мск, Медведев – последним запуском на центральном корте

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Australian Open опубликовал расписание на пятый игровой день, 20 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Барбора Крейчикова (20) – Ангелина Калинина;

Стефанос Циципас (3) – Тэллон Грикспор;

Бернарда ПераКори Гауфф (7).

Вечер

Мэдисон Киз (10) – Виктория Азаренко (24);

Себастьян Корда (29) – Даниил Медведев (7).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Мартон ФучовичЯнник Синнер (15);

Джессика Пегула (3) – Марта Костюк;

Ига Швентек (1) – Кристина Букша (Q).

Вечер

Хуберт Хуркач (10) – Денис Шаповалов (20);

Чжу Линь – Мария Саккари (6).

На John Cain Arena не раньше 11 утра по Москве сыграют Карен Хачанов (18) и Фрэнсис Тиафу (16).

Полностью расписание появится здесь.

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