Australian Open. Расписание 5-го дня. Хачанов сыграет не раньше 11:00 мск, Медведев – последним запуском на центральном корте

Australian Open опубликовал расписание на пятый игровой день, 20 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. Вечерние сессии на аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт стартуют в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

(20) – ;

(3) – Тэллон Грикспор;

– (7).

Вечер

Мэдисон Киз (10) – (24);

(29) – (7).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

– (15);

(3) – ;

(1) – Кристина Букша (Q).

Вечер

(10) – (20);

Чжу Линь – (6).

На John Cain Arena не раньше 11 утра по Москве сыграют (18) и (16).

Полностью расписание появится здесь.

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