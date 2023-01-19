Рублев о том, как сильно хочет выйти в полуфинал ТБШ: «Смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»
Андрей Рублев ответил на вопрос, как сильно хочет выйти в полуфинал «Большого шлема». Он шесть раз проигрывал в четвертьфиналах.
«(Смеется). Я смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»
В третьем круге Australian Open Рублев сыграет с Дэном Эвансом. В личных встречах счет 3:3.
«По-моему, он один из самых умных игроков в туре. В последнем матче он обыграл меня в двух сетах, так что просто точно не будет».
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