Рублев о том, как сильно хочет выйти в полуфинал ТБШ: «Смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»

ответил на вопрос, как сильно хочет выйти в полуфинал «Большого шлема». Он шесть раз проигрывал в четвертьфиналах.

«(Смеется). Я смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»

В третьем круге Australian Open Рублев сыграет с . В личных встречах счет 3:3.

«По-моему, он один из самых умных игроков в туре. В последнем матче он обыграл меня в двух сетах, так что просто точно не будет».

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