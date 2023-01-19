Рублев о том, как сильно хочет выйти в полуфинал ТБШ: «Смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил на вопрос, как сильно хочет выйти в полуфинал «Большого шлема». Он шесть раз проигрывал в четвертьфиналах.

«(Смеется). Я смеюсь, потому что не знаю, сколько раз меня об этом спрашивали. Может, уже несколько тысяч?»

В третьем круге Australian Open Рублев сыграет с Дэном Эвансом. В личных встречах счет 3:3.

«По-моему, он один из самых умных игроков в туре. В последнем матче он обыграл меня в двух сетах, так что просто точно не будет».

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