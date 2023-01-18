Australian Open: Варвара Грачева — Лукреция Стефанини прямая трансляция матча 19.01.2023

Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини. Их матч состоится 19 января, начало не ранее 09:00 по московскому времени.

Соперницы сыграют на шестом корте Мельбурн-парка. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Во втором круге Australian Open уже сыграет достаточно большое число теннисисток, которых никто не ожидал там увидеть. Но разве кто-то мог предположить, что Варвара Грачева в первом матче легко переиграет первую ракетку России Дарью Касаткину. Тем не менее именно так все и получилось. Причем победа безоговорочная в двух сетах со счетом 6 : 1, 6 : 1.

Лукреции Стефанини пришлось играть гораздо более затяжной поединок с немкой Татьяной Марией. Матч продолжался три сета, но в итоге итальянка одержала победу. На Australian Open это ее высшее достижение и повторение успеха на других турнирах Большого шлема. В матче с Варварой Грачевой она впервые может пройти в третий круг мэйджора, если победит.

Тем более что опыт побед над Варварой у нее имеется. Они играли дважды, правда, в последний раз пять лет назад. Оба матча проходили на грунтовом покрытии, и оба раза итальянка легко побеждала. Но на этот раз букмекеры отдают преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,50, победа в этом матче Лукреции Стефанини оценивается коэффициентом 2,60.

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