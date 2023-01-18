Australian Open: Онс Жабер — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 19.01.2023

Теги Australian Open WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Теннис

Вторая ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии проведет матч с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой. Встреча пройдет 19 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Поединок теннисисток пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В матче первого круга Онс Жабер пришлось приложить все усилия, чтобы справится с напором словацкой теннисистки Тамары Зиданшек. Вторая ракетка мира не ожидала такого напора и с трудом довела дело до победы, но во втором чешка вернула должок именитой сопернице. Лишь в решающей партии Жабер смогла одолеть настойчивую соперницу. Дальше может быть только труднее.

Маркета Вондроушова свой матч проводила против американки Элисон Риск. В этом поединке соперницам также пришлось играть три сета. В первом чешка уступила, но затем довела до победы две других партии. Внешне она показала более уверенный теннис, чем Онс Жабер. Специалисты отмечают, что туниска может быть не так хорошо готова к Australian Open.

Соперницы встречались между собой четыре раза, хотя в первой встрече на родине Маркеты поединок до конца довести не удалось, поскольку Онс Жабер снялась из-за травмы. Все три другие поединка носили упорный характер, но каждый раз верх в них брала Жабер. На этот раз букмекеры не отдают ей большого преимущества. Winline предлагает на победу Жабер коэффициент 1,74, победа в этом матче Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,16.

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