Australian Open: Онс Жабер — Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 19.01.2023

Вторая ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии проведет матч с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой. Встреча пройдет 19 января, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Поединок теннисисток пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В матче первого круга Онс Жабер пришлось приложить все усилия, чтобы справится с напором словацкой теннисистки Тамары Зиданшек. Вторая ракетка мира не ожидала такого напора и с трудом довела дело до победы, но во втором чешка вернула должок именитой сопернице. Лишь в решающей партии Жабер смогла одолеть настойчивую соперницу. Дальше может быть только труднее.

Маркета Вондроушова свой матч проводила против американки Элисон Риск. В этом поединке соперницам также пришлось играть три сета. В первом чешка уступила, но затем довела до победы две других партии. Внешне она показала более уверенный теннис, чем Онс Жабер. Специалисты отмечают, что туниска может быть не так хорошо готова к Australian Open.

Соперницы встречались между собой четыре раза, хотя в первой встрече на родине Маркеты поединок до конца довести не удалось, поскольку Онс Жабер снялась из-за травмы. Все три другие поединка носили упорный характер, но каждый раз верх в них брала Жабер. На этот раз букмекеры не отдают ей большого преимущества. Winline предлагает на победу Жабер коэффициент 1,74, победа в этом матче Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,16.

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