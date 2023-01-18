Australian Open: Людмила Самсонова — Донна Векич прямая трансляция матча 19.01.2023

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с хорватской спортсменкой Донной Векич. Матч состоится 19 января, ориентировочное начало не ранее 07:00 по московскому времени.

Теннисистки проведут поединок на третьем корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Людмила Самсонова стремится достичь новых успехов и закрепиться для начала среди лидеров российского женского тенниса. Турнир Australian Open для этого отличная возможность. В первом круге российская теннисистка играла с итальянкой Жасмин Паолини и не оставила сопернице шансов. Такую же уверенность ей надо демонстрировать и в последующих встречах.

Противостоять ей будет хорватка Донна Векич, которая уже испытала в первом круге силу другой россиянки Оксаны Селехметьевой. Векич пришлось приложить все усилия, опыт, мастерство, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Матч продолжался три сета и дошел до супер тай-брейка, в котором хорватка оказалась сильнее. Теперь ей предстоит пройти испытание в матче с еще одной представительницей России.

Спортсменки уже играли на Roland Garros четыре года назад, и тогда в первом круге хорватка победила уверенно в двух сетах. Теперь букмекеры считают ее андердогом. Winline предлагает на победу Самсоновой коэффициент 1,38, победа в этом матче Векич оценивается коэффициентом 3,05.

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