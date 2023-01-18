Australian Open: Андрей Рублев — Эмиль Руусувуори прямая трансляция матча 19.01.2023

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори. Матч соперников пройдет 19 января, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

Встреча состоится на корте Kia Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Андрей Рублев один из фаворитов турнира. Можно сколько угодно дуть на воду, стучать по дереву, но это факт. Помешать ему может только его извечная проблема — боязнь четвертьфиналов. Преодолев этот барьер он заиграет раскрепощеннее. В первом круге он подтвердил свои амбиции переиграв теннисиста из Австрии Доминика Тима в трех сетах. Матч давался Андрею легко и много сил он в нем не потратил.

Об этом нельзя сказать про Эмиля Руусувуори. Финну пришлось не только играть четыре сета с австралийцем Максом Перселлом, причем в последнем тай-брейк получился очень затяжным, так еще и матч растянулся на два дня из-за плохих погодных условий. Спортсменам в Австралии мешает то жара, то проливные дожди. Рублев соперник другого уровня и хватит ли Эмилю сил.

Ранее они встречались между собой лишь раз. Два года на хардовом турнире в Дубае Андрей победил в двух сетах. Букмекеры считают, что у Руусувуори мало шансов и в предстоящей встрече. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,26, на выигрыш Эмиля Руусувуори коэффициент 4,10.

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