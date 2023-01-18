Australian Open: Новак Джокович — Энцо Коко прямая трансляция матча 19.01.2023

Пятая ракетка мира, один из самых титулованных теннисистов на планете Новак Джокович во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с французским теннисистом Энцо Коко. Матч состоится 19 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

Организаторы предоставили спортсменам центральный корт Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович приехал в Австралию за своим десятым титулом на этом турнире, он этого нисколько не скрывает, да и публика здесь относится к нему всегда благосклонно. Особенно после прошлогоднего инцидента, когда серба не допустили к участию. Как и подобает фавориту турнир он начал уверенно с победы в трех сетах над довольно сильным теннисистом из Испании Роберто Карбаллесом Баэной. Причем два сета Новак взял под ноль и пошел готовится ко второму матчу.

Энцо Коко мало известен широкой публике, но здесь в первом круге он уже удивил многих специалистов без проблем разобравшись в трех сетах с опытнейшим Уго Делльеном из Боливии. Спортсмены ровесники, оба не хватали звезд с неба, но все же Дельен гораздо больше принимал участие в турнирах Большого шлема. Теперь Коко предстоит играть с Джоковичем, и этот матч легким для него точно не получится.

Спортсмены раньше никогда на турнирах не пересекались. Энцо Коко может получить хороший опыт, а Новак Джокович, не затратив большого количества сил, пройти в третий круг. Сенсации в этом матче ждать не приходится, достаточно взглянуть на коэффициенты букмекеров. Winline предлагает на победу серба коэффициент 1,01, на выигрыш Энцо Коко коэффициент 18,00.

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