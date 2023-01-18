Потапова — Парризас Диас прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Россиянка Анастасия Потапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с испанской теннисисткой Нурией Парризас Диас. Их матч состоится 19 января и пройдет на третьем корте, ориентировочное начало поединка не ранее 08:30 по московскому времени.

Вообще в этом матче должны были играть другие соперницы, если судить исключительно по прогнозам накануне первого круга. Но вышло как вышло, и теперь поклонницы обеих не скрывают радости. Анастасия Потапова играла против опытной американки Слоун Стивенс. В первом сете дело дошло до тай брейка, в котором россиянка не оставила сопернице шансов, а во втором дело для Анастасии пошло еще легче. Она выиграла, взяв гейм на подаче соперницы и вышла во второй круг. Да, Стивенс часто играет нестабильно, но это нисколько не умаляет заслуг российской теннисистки. Нурие Парризас Диас пришлось играть с бразильянкой Беатрис Хаддад Майи. Здесь все было гораздо сложнее. Во-первых, поединок растянулся на два дня, во-вторых, первый сет вышел удивительным, где долго игрался тай-брейк. Верх в нем взяла испанка. Из Хаддад Майи после этого будто выпустили воздух и она легко отдала вторую партию.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Потаповой — 44

победы/поражения Потаповой в 2023 году — 3/3

победы/поражения Потаповой на харде — 3/3

Рейтинг WTA Парризас Диас — 75

победы/поражения Парризас Диас в 2023 году — 5/2

победы/поражения Парризас Диас на харде —5/2

Факты и статистика перед матчем Потапова — Парризас Диас

Анастасия Потапова в последних матчах с менее рейтинговыми соперницами уступила три раза из пяти. Нурия Парризас Диас четыре из пяти последних поединков на хардовом покрытии провела с тотал больше двадцати.

Статистика личных встреч Потапова — Парризас Диас

Спортсменки не встречались между собой ни разу

Прогноз на матч Потапова — Парризас Диас

Если уж Анастасия Потапова обыграла Слоун Стивенс, то было бы вдвойне обидно затем проиграть сопернице ниже себя уровнем. Букмекеры отдают преимущество россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,52. Успех Нурии Парризас Диас оценивается коэффициентом 2,55.

Наш прогноз: матч может затянуться на три сета, но учитывая предыдущий затяжной поединок Парризас Диас, у Анастасии Потаповой шансы на победу больше.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023