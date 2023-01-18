Жабер — Вондроушова прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

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Теннисистка Онс Жабер из Туниса во втором раунде Открытого чемпионата Австралии сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Их матч состоится 19 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Вторая ракетка мира пока, наверное, не надеется стать первой, учитывая колоссальный отрыв в баллах от Иги Швентек, но вот выиграть свой первый турнир Большого шлема туниска рассчитывает, де еще как. Свой путь на Australian Open она начала в первом круге в матче против Тамары Зиданшек из Словакии. И матч этот дался Жабер очень непросто. В первом сете она только вытянув затяжной тай-брейк. Но во втором Зиданшек перехватила инициативу, сделала брейк и довела сет до победы. Наконец, в решающей партии Жабер вспомнила, кто является фаворитом этого поединка и выиграла матч. Теперь на ее пути чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Пусть спортсменка в рейтинге занимает далекую позицию в конце первой сотни, сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя. В первом матче она играла против превосходящей ее американки Элисон Риск. Отдав в упорной борьбе первый сет, в двух других Маркета полностью перевернула ход поединка и выиграла матч.

  • покрытие корта — хард
  • рейтинг WTA Жабер — 2
  • победы/поражения Жабер в 2023 году — 3/1
  • победы/поражения Жабер на харде — 3/1
  • Рейтинг WTA Вондроушовой — 86
  • победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 3/1
  • победы/поражения Вондроушовой на харде — 3/1

Факты и статистика перед матчем Жабер — Вондроушова

В последних пяти матчах Онс Жабер регулярно выдавала тотал больше 20. Учитывались только матчи на харде. У Маркеты Вондроушовой свое достижение: в десяти последних матчах на харде она выиграла семь.

Статистика личных встреч Жабер — Вондроушова

Теннисистки встречались между собой четыре раза. В самом первом матче в 2015 году на родине Маркеты Жабер вынуждена была сложить оружие, отказавшись от продолжения борьбы. А вот затем она выиграла три матча подряд в США, Великобритании и Германии. При этом следует отметить, что соперницы ни разу не играли на харде и все их матчи за исключением первого носили упорный характер.

Прогноз на матч Жабер — Вондроушова

Статус обязывает, и Онс Жабер должна побеждать. Маркета ей, конечно, сможет попортить нервы и заставит потратить много сил, но в итоге вторая ракетка должна взять верх. Букмекеры считают также, отдавая небольшое преимущество Жабер. 

Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,74. Успех Маркеты Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,16.

Наш прогноз: он сложный, но все же трудно поверить, что вторая ракетка мира сложит оружие же во втором круге, победа Жабер в трех сетах.

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