Зверев — Ммо прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии встретится с 14-й ракеткой США Майклом Ммо. Матч теннисистов состоится 19 января на корте Margaret Court Arena, ориентировочное начало не ранее 06:15 по московскому времени.

Потенциально Александр Зверев первая ракетка мира. Он вполне может быть на этой позиции, но в последние два года травмы просто замучили немецкого теннисиста. Он и сам признает тот факт, что если бы не травма ноги, он вполне мог бы бороться за победу на Australian Open. Единственное, что вызывает вопросы сейчас, это физические кондиции Александра. Настораживают его поражения на турнирах проводимых накануне Открытого чемпионата Австралии. Да и в первом круге, скажем откровенно, он не впечатлил — тяжелая победа над перуанским теннисистом Хуаном Пабло Варильясом. Звереву понадобилось сыграть все пять сетов, причем после трех он проигрывал 1 – 2, а в четвертом пришлось играть тай-брейк. Но все хорошо, что хорошо заканчивается и теперь предстоит поединок с Майклом Ммо. Теннисист не очень хорошо знаком широкой публике, тем не менее, в первом раунде он показал хороший теннис против француза Лоран Локоли. Да, было много ошибок с обеих сторон, да, пришлось играть пять сетов, но Майкл проявил характер и дожал своего соперника. Со Зверевым стоит ожидать не менее сложного поединка.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Зверева — 13

победы/поражения Зверева в 2023 году — 1/2

победы/поражения Зверева на харде — 1/2

Рейтинг ATP Ммо — 107

победы/поражения Ммо в 2023 году — 4/2

победы/поражения Ммо на харде — 4/2

Факты и статистика перед матчем Зверев — Ммо

Александру Звереву нравится играть с американскими теннисистами, ведь в десяти последних таких поединках он одержал восемь побед. Майкл Ммо в шестой раз принимает участие в турнире Australian Open и ни разу до этого он не проходил дальше второго круга.

Статистика личных встреч Зверев — Ммо

В 2016 году спортсмены пересеклись на турнире в Майами, тогда поединок получился довольно упорным. Хоть Зверев и победил в двух сетах, но в обоих пришлось играть тай-брейки.

Прогноз на матч Зверев — Ммо

Видно, что Александр испытывает игровые проблемы на старте сезона, но он с ними справится и пройдет в третий круг турнира. Так считают и букмекеры. Winline предлагает на победу немецкого теннисиста коэффициент 1,17, успех Майкла Ммо оценивается коэффициентом 5,20.

Наш прогноз: легко Александру точно не придется, Ммо очень цепкий теннисист и, главное, не дать ему почувствовать себя в своей тарелке. Матч может затянуться на четыре сета, но сильнее окажется Зверев.

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