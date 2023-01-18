Джокович — Коко прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Новак Джокович начал поход за своим очередным трофеем на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Во втором круге турнира он встретится с далеко не самым известным соперником французом Энцо Коко. Матч состоится 19 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало не ранее 11:00 по московскому времени.

После известной прошлогодней истории в недопуском к участию в турнире Australian Open Новак не затаил никакого зла на организаторов, тем более не в их власти было это решение. Жаль только, что год назад он не смог побороться за свой десятый титул в Австралии. Зато может сделать это сейчас. В матче первого круга серб встречался с испанцем Роберто Карбаллесом Баэной и тот наверняка захочет этот матч поскорее забыть. Если в первом сете он взял у титулованного оппонента три гейма, то в двух последующих отхватил по баранке. Сложилось впечатление, что Новак даже не вспотел. Но вполне может затратить гораздо больше усилий против Энцо Коко из Франции. Пусть он замыкает вторую сотню рейтинга и у себя в стране находится на 20-й позиции, тем не менее в первом круге вы трех сетах обыграл опытнейшего Уго Делльен, причем в заключительном также оставил его с баранкой. Представляете, какая мотивация сейчас будет у француза. За поражение его точно никто не осудит, а вдруг сенсация?

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Джоковича — 5

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 6/0

победы/поражения Джоковича на харде — 6/0

Рейтинг ATP Коко — 191

победы/поражения Коко в 2023 году — 8/1

победы/поражения Коко на харде — 8/1

Факты и статистика перед матчем Джокович — Коко

Статистика Джоковича в Австралии умопомрачительная. Только задумайтесь, он выиграл здесь на различных турнирах 35 матчей подряд и на этом пока не останавливается. А вот Энцо Коко зато выиграл четыре матча подряд на харде и тоже попытается выиграть следующий.

Статистика личных встреч Джокович — Коко

Ранее соперники ни на турнирах ATP Tour, ни на Кубке Дэвиса не пересекались.

Прогноз на матч Джокович — Коко

Можно сколько угодно говорить о достоинствах француза, но давайте будем объективными. В этом матче он может надеяться только на то, что пятая ракетка мира выйдет на матч расслабленным. Букмекеры вообще не оставляют шансов французу. Winline предлагают на победу Новака Джоковича коэффициент 1,01, успех Энцо Коко оценивается коэффициентом 18,00.

Наш прогноз: это один из самых легких прогнозов во втором круге Australian Open. Джокович победит в трех сетах, вопрос только в количестве геймов, которые он подарит сопернику.

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