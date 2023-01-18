Рууд — Бруксби прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Норвежец Каспер Рууд, входящий в десятку мирового рейтинга теннисистов-профессионалов, в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с пятой ракеткой США Дженсоном Бруксби. Матч состоится 19 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 04:30 по московскому времени.

Каспер Рууд стремительно прогрессирует в последние два года. Он стремительно ворвался в элиту мирового тенниса. В прошлом году он дважды играл в финалах турниров Большого шлема, но для победы на Roland Garros и US Open ему не хватило совсем немного. Так бывает, когда кажется, что цель рядом, но дотянуться до нее невозможно. Потолок на Australian Open для него пока четвертый круг, и пока создается впечатление, что на этот раз ему тоже будет сложно дойти до решающих стадий. Первый матч на турнире стал для него очень трудным чешского теннисиста Томаша Махача. Дважды соперники и победителя в сете выявляли на тай-брейке. Лишь в пятом сете он смог сломить сопротивление Махача. Теперь его оппонент Джейсон Бруксби, и он точно не слабее чеха. Да, американец молод, но тем не менее уже выходил в четвертый круг Открытого чемпионата США. На Australian Open он играет впервые и уже вышел во второй круг. В первом матче он в четырех сетах взял верх над хозяином корта Кристофером О’Коннеллом. Борьба во втором матче обещает быть очень упорной.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Рууда — 3

победы/поражения Рууда в 2023 году — 2/2

победы/поражения Рууда на харде — 2/2

Рейтинг ATP Бруксби — 39

победы/поражения Бруксби в 2023 году — 4/1

победы/поражения Бруксби на харде — 4/1

Факты и статистика перед матчем Рууд — Бруксби

В пользу Каспера Рууда говорит то, что он успешно играет с американскими спортсменами. Он выиграл девять последних таких встреч из десяти, но поможет ли это в предстоящем поединке… В свою очередь на крупных турнирах мейджорах за последнее время Дженсон Бруксби одержал пять побед из семи.

Статистика личных встреч Рууд — Бруксби

Спортсмены уже встречались в прошлом году. Матч прошел на грунтовом турнире во Франции, Каспер Рууд взял верх над своим оппонентом в двух сетах.

Прогноз на матч Рууд — Бруксби

Весьма настораживает текущее состояние Рууда, если он решил набирать форму по ходу турнира, то вполне может ошибиться. По поводу американца создается впечатление, что он, наоборот, подготовился к турниру хорошо. Букмекеры считают фаворитом норвежца. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,36, успех Бруксби оценивается коэффициентом 3,15.

Наш прогноз: Рууд более опытен и должен собраться на матч второго круга. Вновь ему придется играть больше трех сетов, но в итоге норвежец победит.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023