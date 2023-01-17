Australian Open: Вероника Кудерметова — Кэти Волынец прямая трансляция матча 19.01.2023

На Открытом чемпионате Австралии российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге встретится с американкой Кэти Волынец. Их матч состоится 19 января.

Встреча начнется ориентировочно не ранее 06:00 часов по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вероника Кудерметова в прошлом году показала, что ее амбиции в теннисе распространяются на решающие стадии турниров Большого шлема как минимум. У нее были успехи на каждом из них за исключением Уимблдона. Теперь с самого начала года нужно показать хороший результат и выступить как минимум не хуже прошлогоднего Australian Open, где россиянка впервые вышла в третий круг. Благоволит и жребий. В первом матче Вероника разобралась с бельгийкой Мариной Заневской, во втором ей будет противостоять соперница из второй сотни рейтинга.

Кэти Волынец 21 год и пора выходить на новый уровень. Многие ее сверстницы в США заявили о себе во весь голос. Кэти пока лишь 15-я ракетка в своей стране и Открытый чемпионат Австралии по теннису хорошая возможность подняться выше. Уверенная победа в первом круге над другой россиянкой Евгенией Родиной показала, что у Кэти есть характер и желание прогрессировать. Он а уже заработала рейтинговые очки и теперь поборется за выход в третий раунд с другой представительницей России.

Правда, сделать это будет чрезвычайно сложно. Теннисистки еще не встречались в профессиональной карьере. И первый поединок может оказаться не в пользу Кэти. Букмекеры отдают безоговорочное преимущество Веронике Кудерметовой. На ее победу Wnline предлагает коэффициент 1,08, тогда как американке дают мало шансов, коэффициент на ее успех — 8,00.

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