Гарсия — Фернандес прогноз на матч второго круга Australian Open 2023

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису нас ожидает очень интересный поединок, в котором встретятся четвертая ракетка мира француженка Каролин Гарсия и Лейла Фернандес представляющая Канаду. Матч состоится 19 января и начнется не ранее 06:00 по московскому времени.

Каролин Гарсия опытная теннисистка, давно находится в рейтинге в первой десятке, хотя выше четвертой позиции никогда не поднималась. Впервые она заняла ее еще в 2018 году. За свою профессиональную карьеру она одержала одиннадцать побед на турнирах WTA, выходила в полуфинал Открытого чемпионата США и по праву считается одной из самых талантливых теннисисток последнего десятилетия. Другое дело, что кто-то оказывался все время сильнее нее. На Australian Open она доходила только до четвертого раунда и было это однажды в 2018 году. В матче первого круга она встречалась с канадкой Кэтерин Себов, которая находится на 190-й позиции рейтинга. В итоге легкая победа француженки в двух сетах. Во втором круге она вновь встречается с канадкой, но только уже первой ракеткой этой страны. Лейла Фернандес блеснула два года назад на Открытом чемпионате США, когда неожиданно вышла в финал, но уступила Эмме Радукану из Великобритании. Далее результаты шли по нарастающей, она приблизилась к первой десятке мирового рейтинга, но прошлый год ей совершенно не удался и в результате откат назад. Интересно, что и она встречалась в первом круге с француженкой опытной Ализе Корне и выиграла в двух сетах.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Гарсии — 4

победы/поражения Гарсии в 2023 году — 4/1

победы/поражения Гарсии на харде — 4/1

Рейтинг WTA Фернандес — 40

победы/поражения Фернандес в 2023 году — 3/1

победы/поражения Фернандес на харде — 3/1

Факты и статистика перед матчем Гарсия — Фернандес

Лейла Фернандес левша, а Каролин Гарсия удачно играет против таких теннисисток, как отмечают специалисты. В семи последних таких матчах она одержала семь побед. Не в пользу Лейлы говорит тот факт, что три последних матча против соперниц из первой двадцатки рейтинга она проиграла.

Статистика личных встреч Гарсия — Фернандес

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Прогноз на матч Гарсия — Фернандес

В хороший день Лейла Фернандес может выиграть у любой соперницы, но и Каролин Гарсия очень хорошо подготовилась к первому в сезоне турниру Большого шлема. Главное в матче с канадкой для нее оказывать на соперницу постоянное давление, что она хорошо умеет делать. Букмекеры на стороне француженки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,41. Успех Лейлы Фернандес оценивается скромнее, коэффициент 3,00.

Наш прогноз: четвертая ракетка мира более уверена в себе, но Лейла в первом круге доказала, что может создать проблемы. Взять один сет как минимум ей под силу, но победа все равно останется за француженкой.

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